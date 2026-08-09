Ενέργεια και τράπεζες οδηγούν την ευρωπαϊκή κερδοφορία - Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις η Deutsche Bank

Σε αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για την κερδοφορία των ευρωπαϊκών εισηγμένων προχωρά η Deutsche Bank, μετά τα ισχυρότερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα του β' τριμήνου. Πρωταγωνιστές οι κλάδοι της ενέργειας και των τραπεζών.

Σε αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για την κερδοφορία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων προχωρά η Deutsche Bank, μετά τα ισχυρότερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα του β' τριμήνου. Η γερμανική τράπεζα προβλέπει πλέον ότι τα κέρδη των εταιρειών του STOXX 600 θα αυξηθούν κατά 15% στο σύνολο του 2026, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 12%.

Η αναβάθμιση στηρίζεται πρωτίστως στις επιδόσεις των κλάδων της ενέργειας και των τραπεζών. Οι δύο κλάδοι αντιπροσώπευσαν από κοινού περίπου το 80% της συνολικής αύξησης των ευρωπαϊκών εταιρικών κερδών κατά το δεύτερο τρίμηνο, διαψεύδοντας τις ανησυχίες ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις και το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα επιβάρυναν σημαντικά τα αποτελέσματα.

Συνολικά, τα κέρδη των επιχειρήσεων του STOXX 600 αυξήθηκαν κατά 22% σε σύγκριση με το β' τρίμηνο του 2025. Η επίδοση ήταν καλύτερη τόσο από τις εκτιμήσεις της αγοράς όσο και από τις προβλέψεις της Deutsche Bank.

Ο ενεργειακός κλάδος είχε τη μεγαλύτερη συμβολή. Τα κέρδη των ενεργειακών επιχειρήσεων υπερδιπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, καταγράφοντας αύξηση 113%, και ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών κατά 9%. Η εξέλιξη αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου και στην ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους. Εάν εξαιρεθεί ο κλάδος της ενέργειας, τα κέρδη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 12%, σημειώνοντας τον υψηλότερο ρυθμό των τελευταίων 15 τριμήνων. Παράλληλα, το 64% των εταιρειών που ανακοίνωσε αποτελέσματα ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών, ενώ τα συνολικά κέρδη ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις κατά 5%.

Ισχυρή ήταν και η εικόνα των ευρωπαϊκών τραπεζών. Τα κέρδη του κλάδου αυξήθηκαν κατά 17% στο δεύτερο τρίμηνο, έπειτα από την επιβράδυνση που είχε σημειωθεί στους πρώτους μήνες του έτους. Οι τράπεζες ξεπέρασαν τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις για 14ο διαδοχικό τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της κερδοφορίας τους παρά τις μεταβολές των επιτοκίων και το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Βελτίωση καταγράφηκε και στη βιομηχανία. Τα κέρδη των βιομηχανικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 26%, έπειτα από τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα πτώσης. Αντίθετα, η αυτοκινητοβιομηχανία παρέμεινε ο πιο αδύναμος κρίκος, καθώς τα κέρδη της συνέχισαν να υποχωρούν και διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις προβλέψεις.

Η θετική εικόνα αποτυπώθηκε και στα έσοδα των εταιρειών του STOXX 600. Οι συνολικές πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση στο δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας τον υψηλότερο ρυθμό από το 2022. Χωρίς τον ενεργειακό κλάδο, η αύξηση των πωλήσεων διαμορφώθηκε στο 5%. Η Deutsche Bank επισημαίνει ότι η επίδοση είναι ιδιαίτερα σημαντική, επειδή καταγράφηκε σε ένα περιβάλλον πολύ χαμηλότερου πληθωρισμού σε σύγκριση με το 2022.

Αυτό υποδηλώνει ότι η αύξηση των εσόδων δεν προήλθε μόνο από υψηλότερες τιμές, αλλά στηρίχθηκε και στη ζήτηση. Καθώς τα κέρδη αυξήθηκαν ταχύτερα από τις πωλήσεις, το συνολικό περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων του STOXX 600 ξεπέρασε το 12% και ανήλθε σε νέο υψηλό.

Τι λένε οι διοικήσεις

Ενθαρρυντικές είναι και οι ενδείξεις που έδωσαν οι ίδιες οι επιχειρήσεις για τους επόμενους μήνες. Από τις εταιρείες που επικαιροποίησαν τις προβλέψεις τους κατά την περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, το 37% αναβάθμισε το guidance και μόλις το 7% το υποβάθμισε. Πρόκειται για την καλύτερη αναλογία αναβαθμίσεων προς υποβαθμίσεις τουλάχιστον από τις αρχές του 2024.

Οι περισσότερες θετικές αναθεωρήσεις προήλθαν από τον χρηματοοικονομικό κλάδο και τις εταιρείες κοινής ωφέλειας. Αντίθετα, η αυτοκινητοβιομηχανία ήταν ο μοναδικός κλάδος στον οποίο οι υποβαθμίσεις ήταν περισσότερες από τις αναβαθμίσεις.

Η Deutsche Bank εξέτασε επίσης, με τη χρήση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, τις ανακοινώσεις και τις τηλεδιασκέψεις αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων του STOXX 600. Από την ανάλυση προκύπτει ότι οι εταιρείες αντιμετωπίζουν τη σύγκρουση με το Ιράν κυρίως ως πηγή αύξησης του κόστους και όχι ως παράγοντα που πλήττει τη ζήτηση.

Πολλές επιχειρήσεις έχουν αντισταθμίσει περισσότερο από το 75% του ενεργειακού κόστους τους για το 2026. Παράλληλα, οι ανατιμήσεις, οι βελτιώσεις στην παραγωγικότητα και οι ανθεκτικότερες εφοδιαστικές αλυσίδες βοήθησαν να απορροφηθεί μέρος των πιέσεων. Η ζήτηση παρέμεινε ιδιαίτερα ισχυρή στους κλάδους που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως τα κέντρα δεδομένων, οι ημιαγωγοί και οι ενεργειακές υποδομές.

Πάντως, παρά τη σαφή βελτίωση, η ευρωπαϊκή κερδοφορία εξακολουθεί να υπολείπεται της αμερικανικής. Τα κέρδη των επιχειρήσεων του S&P 500 αυξήθηκαν κατά 34% στο δεύτερο τρίμηνο, έναντι 22% στον STOXX 600. Η Deutsche Bank εκτιμά, ωστόσο, ότι η διαφορά μπορεί να αρχίσει να περιορίζεται στο β' εξάμηνο, ενώ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο οι υψηλότερες προβλέψεις για τα κέρδη να οδηγήσουν και σε αναβάθμιση των στόχων για τους ευρωπαϊκούς χρηματιστηριακούς δείκτες.