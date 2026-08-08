Λίβανος: Η Βηρυτός αναφέρει ισραηλινή εισβολή σε ένα χωριό του νότου παρά την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού

Δεν γνωρίζουμε κανένα τέτοιο περιστατικό σε αυτήν την περιοχή, ανέφερε από την πλευρά του εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Ισραηλινά στρατεύματα μπήκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ένα χωριό του νοτίου Λιβάνου, το οποίο πρόσφατα περιήλθε στον έλεγχο του λιβανικού στρατού, και στο οποίο ύψωσαν ένα ανάχωμα, μετέδωσε σήμερα επίσημο μέσο ενημέρωσης του Λιβάνου και δήλωσε ο δήμαρχος του χωριού.

"Δεν γνωρίζουμε κανένα τέτοιο περιστατικό σε αυτήν την περιοχή", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Ανταποκριτής του AFP είδε αυτό το ανάχωμα που κλείνει έναν δρόμο, στην ανατολική είσοδο του χωριού Ζαουάταρ αλ Γαρμπίγια.

Ο στρατός αναπτύχθηκε τον Ιούλιο σε αυτήν την πρώτη "πιλοτική ζώνη", της οποίας τα περίχωρα είχαν εκκενωθεί από το Ισραήλ σύμφωνα με μια συμφωνία-πλαίσιο που υπογράφηκε στα τέλη Ιουνίου μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, υπό την αιγίδα της Ουάσινγκτον.

"Δύναμη του ισραηλινού κατοχικού στρατού προέλασε στο Ζαουάταρ αλ Γαρμπίγια λίγο μετά τα μεσάνυχτα (...) και ύψωσε ένα νέο χωμάτινο ανάχωμα κοντά στην πλατεία του χωριού", μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ANI, στα γαλλικά, NNA στα αγγλικά).

Πρόκειται για "παραβίαση" της συμφωνίας, κατήγγειλε στρατιωτική πηγή του Λιβάνου μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η συμφωνία-πλαίσιο προβλέπει την ανάπτυξη του στρατού του Λιβάνου και τη σταδιακή αποχώρηση από τον νότιο Λίβανο των ισραηλινών δυνάμεων, οι οποίες έχουν καταλάβει εν μέρει τον νότο από τότε που η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ ξανάρχισε τις εχθροπραξίες στις αρχές Μαρτίου, σε ένδειξη υποστήριξης της Τεχεράνης η οποία αποτέλεσε στόχο ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης.

Η αποχώρηση του Ισραήλ εξαρτάται από τον αφοπλισμό του ισλαμιστικού κινήματος, το οποίο αρνείται να το πράξει και δεν συμμετέχει στις συνομιλίες.

Περίπου πενήντα οικογένειες έχουν επιστρέψει στο Ζαουάταρ αλ Γαρμπίγια από τα τέλη Ιουλίου, δήλωσε στο AFP ο δήμαρχος Αμπεντ Εζεντίν, προσθέτοντας ότι οι οικογένειες "εξεπλάγησαν" όταν είδαν το ανάχωμα σήμερα το πρωί.

Τρεις στρατιώτες τραυματίστηκαν "καθώς προχωρούσαν στην εξουδετέρωση πυρομαχικών που δεν είχαν εκραγεί" στο ίδιο χωριό, δήλωσε επίσης ο λιβανικός στρατός.

Ο Λίβανος και το Ισραήλ ολοκλήρωσαν την Πέμπτη τον έβδομο κύκλο διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με πηγή της προεδρίας του Λιβάνου, οι Ισραηλινοί αρνήθηκαν να ορίσουν νέες "πιλοτικές ζώνες", θέλοντας πρώτα να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός έλεγχος του στρατού του Λιβάνου στις πρώτες ζώνες που προβλέπονται από τη συμφωνία.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο AFP ότι η επέκταση της διαδικασίας αυτής "δεν είναι αυτόματη" και θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα που θα διαπιστωθούν.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που ισχύει από τον Ιούνιο, το Ισραήλ συνεχίζει να διεξάγει πλήγματα ακριβείας και να κατεδαφίζει κτίρια στο νότιο Λίβανο. Σήμερα, το ANI μετέδωσε ότι πραγματοποιήθηκαν πλήγματα στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

