«Moneymaxxing»: Δεν είναι απλά trend αλλά τρόπος ζωής

Το «moneymaxxing» είναι ένα κίνημα που επικεντρώνεται στη βελτίωση της προσωπικής οικονομικής κατάστασης. Η λιτότητα έγινε ξανά μόδα.

Καθώς οι καταναλωτές αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν την οικονομική τους κατάσταση, μια νέα τάση κερδίζει έδαφος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - και, για αλλαγή, δεν έχει να κάνει με το να αγοράζουν κάτι. Το «moneymaxxing», ένα κίνημα που επικεντρώνεται στη βελτίωση της προσωπικής οικονομικής κατάστασης, ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αξιοποιούν στο έπακρο τον προϋπολογισμό τους, περιορίζοντας επαναλαμβανόμενα έξοδα, εξαργυρώνοντας πόντους επιβράβευσης - μια συναφής τάση που αποκαλείται «pointsmaxxing» - και τοποθετώντας τα επιπλέον χρήματα σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου με υψηλή απόδοση.

Πρόκειται για την τελευταία εκδοχή της viral τάσης «maxxing»: από το vacationmaxxing, δηλαδή την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της άδειας μετ’ αποδοχών, μέχρι το sleepmaxxing, την προσπάθεια βελτιστοποίησης του ύπνου, ακόμη και το fibermaxxing, όρος που περιγράφει την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες.

«Το moneymaxxing αφορά πλέον την απόλυτη αξιοποίηση των χρημάτων σου, με προδραστικό, ευρηματικό και δημιουργικό τρόπο, ώστε να πετύχεις μια ζωή αφθονίας», δήλωσε η Winnie Sun, συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Sun Group Wealth Partners, με έδρα το Ιρβάιν της Καλιφόρνιας.

Πρόκειται για μια «πολιτισμική αλλαγή», είπε η Sun, η οποία «δεν αφορά το να ζεις με λιγότερα, αλλά το να αναζητάς περισσότερα για τον εαυτό σου».

«Η λιτότητα έγινε ξανά μόδα»

Το moneymaxxing είναι «η λιτότητα που έγινε ξανά μόδα - και μου αρέσει πολύ», δήλωσε ο Brad Klontz, ψυχολόγος και πιστοποιημένος οικονομικός σύμβουλος με έδρα το Μπόλντερ του Κολοράντο.

«Είναι καλύτερο από το credit-card maxxing, που είναι αυτό που κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό», είπε ο Klontz, ο οποίος είναι επίσης διευθύνων εταίρος της YMW Advisors και μέλος του Financial Advisor Council του CNBC.

Οι Αμερικανοί συσσωρεύουν ολοένα και περισσότερα χρέη από πιστωτικές κάρτες. Τα υπόλοιπα των πιστωτικών καρτών αυξήθηκαν κατά 4,4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας συνολικά τα 1,14 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με νέα τριμηνιαία έκθεση της TransUnion για την αγορά πιστώσεων.

Το μέσο υπόλοιπο ανά καταναλωτή ανέρχεται πλέον στα 6.610 δολάρια, σημειώνοντας επίσης αύξηση 2,1% σε ετήσια βάση.

Σε μεγάλο βαθμό λόγω του αυξανόμενου κόστους ζωής, οι νέοι ενήλικες δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους, σύμφωνα με άλλες έρευνες. Περισσότεροι από τους μισούς millennials και το 72% της Gen Z εξακολουθούν να βασίζονται οικονομικά στους γονείς τους, σύμφωνα με τη μελέτη Planning and Progress 2026 της Northwestern Mutual. Πλέον, κατά μέσο όρο, οι νέοι ενήλικες δεν αναμένουν να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία πριν από την ηλικία των 37 ετών.

Πρόκειται για μια τάση που ενδέχεται να έχει διάρκεια στον χρόνο, σύμφωνα με την Jack Howard, επικεφαλής του τομέα financial wellness και ειδικό στη συμπεριφορική χρηματοοικονομική της Ally Bank.

«Αντί να περνάμε από τη μία οικονομική τάση στην άλλη, αναζητώντας μια γρήγορη λύση, το moneymaxxing επικεντρώνεται στη δημιουργία καθημερινών συνηθειών που οδηγούν σε μακροπρόθεσμη οικονομική επιτυχία», δήλωσε.

Πώς να ξεκινήσετε το moneymaxxing

Η Howard συνιστά να ξεκινήσετε με μια σαφή αποτύπωση των ταμειακών σας ροών, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εσόδων όσο και των πάγιων, επαναλαμβανόμενων εξόδων.

Υπάρχουν αρκετές δοκιμασμένες τεχνικές για τη δημιουργία ενός βασικού προϋπολογισμού, όμως η πιο αποτελεσματική προσέγγιση είναι αυτή που βοηθά να «εντοπίσετε μοτίβα στις δαπάνες σας τα οποία πλέον δεν εξυπηρετούν τους οικονομικούς σας στόχους», σημείωσε.

Στη συνέχεια, θέστε συγκεκριμένες και εφικτές οικονομικές προτεραιότητες. Είτε ο στόχος είναι η μείωση του χρέους είτε η δημιουργία ενός αποθέματος αποταμίευσης, η ύπαρξη ενός σαφούς ορόσημου μπορεί να σας βοηθήσει να παραμείνετε συνεπείς και να διατηρήσετε το κίνητρό σας, είπε.

Η αυτοματοποίηση βασικών οικονομικών κινήσεων, όπως οι μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμό αποταμίευσης ή οι επιπλέον πληρωμές για τη μείωση υφιστάμενων οφειλών, μπορεί επίσης να διευκολύνει την υιοθέτηση μιας νέας ρουτίνας και να βοηθήσει στη διατήρηση θετικών οικονομικών συνηθειών.

«Η διαρκής οικονομική πρόοδος προκύπτει από τις συνήθειες που εφαρμόζετε καθημερινά», δήλωσε η Howard.

Η τεχνολογία μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, σύμφωνα με τη Sun, μέλος του Financial Advisor Council του CNBC.

«Το οικονομικό άγχος μπορεί να αντιμετωπιστεί όταν βρίσκουμε λύσεις», είπε. Τα εργαλεία προϋπολογισμού και οικονομικού σχεδιασμού που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό μοτίβων στις δαπάνες, στην ανάδειξη πιθανών ευκαιριών εξοικονόμησης και στην πρόταση στρατηγικών προσαρμοσμένων στους προσωπικούς σας στόχους.

Ο Klontz προτείνει επίσης να είστε συνειδητοί ως προς το περιεχόμενο που καταναλώνετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η διαμόρφωση ενός feed που περιλαμβάνει ανθρώπους με παρόμοιες οικονομικές φιλοδοξίες μπορεί να προσφέρει τόσο πρακτικές ιδέες όσο και ένα αίσθημα λογοδοσίας.

«Ποτέ δεν ήταν τόσο εύκολο να βρεις μια κοινότητα ανθρώπων με τους οποίους μοιράζεσαι τους ίδιους στόχους», είπε.

