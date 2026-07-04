Εξοχική κατοικία: Αμερικάνοι και Καναδοί «σαρώνουν» την Ελληνική αγορά - Πόσα δίνουν, ποιες περιοχές προτιμούν

Από το αμερικανικό στο… ελληνικό όνειρο. Αλματώδης αύξηση ενδιαφέροντος από ΗΠΑ και Καναδά για ελληνικές εξοχικές κατοικίες. Αγοράζουν σπίτια κυρίως σε Κρήτη και Ιόνιο. Σχεδόν στα 450 χιλ. ευρώ η μέση δαπάνη. Τι είδους ακίνητα αναζητούν. Περί το 30% είναι ομογενείς.

Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον Αμερικανών και Καναδών για ακίνητα στην χώρα μας που προορίζονται για εξοχική κατοικία. Με βάση τα στοιχεία της Elxis – At Home in Greece, της γνωστής εταιρείας παροχής κτηματομεσιτικών και νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, στο πρώτο εξάμηνο του 2026 παρατηρήθηκε άνοδος της ζήτησης κατά 50% από τις δύο συγκεκριμένες αγορές, διαμορφώνοντας μια εξ ολοκλήρου νέα τάση στην αγορά εξοχικής κατοικίας. Πλέον, το δικό τους «όνειρο» στην Ελλάδα, μέσω της αγοράς μιας εξοχικής κατοικίας, επιθυμούν να ζήσουν όλο και περισσότεροι ενδιαφερόμενοι αγοραστές από τις ΗΠΑ, αλλά και τον Καναδά, με τους περισσότερους να αναζητούν σπίτια από τα… σχέδια, με μέσο κόστος στα 450 χιλ. ευρώ και σε περιοχές όπως η Κρήτη ή το Ιόνιο.

«Μέχρι πρότινος, η κύρια προέλευση του αγοραστικού κοινού εξοχικών ακινήτων στην Ελλάδα ήταν χώρες της Κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης, όπως Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Ελβετία. Ωστόσο, η φετινή κατακόρυφη αύξηση του ενδιαφέροντος και των αγοραπωλησιών από την Αμερική υποδηλώνει μια σημαντική εξέλιξη και επέκταση των χωρών, στις οποίες απευθύνεται πλέον η ελληνική αγορά», αναφέρει ο κ. Γιώργος Γαβριηλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Elxis.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι το 30% των συγκεκριμένων αγοραστών (περίπου 3 στους 10) είναι ελληνικής καταγωγής – πρόκειται, δηλαδή, για ομογενείς δεύτερης, ή ακόμα και τρίτης γενιάς. Σύμφωνα με τον κ. Γαβριηλίδη, «το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η στροφή προς την Ελλάδα, δεν είναι μόνο επενδυτική, αλλά συνιστά και μια επιστροφή στις ρίζες τους, ώστε να επανασυνδεθούν με τη χώρα από την οποία έλκουν την καταγωγή τους».

Τι είδους εξοχικά ψάχνουν

Επτά στους δέκα (70%) αγοραστές από τις ΗΠΑ και τον Καναδά επιλέγουν να αποκτήσουν νεόδμητες εξοχικές κατοικίες, που πωλούνται από τα σχέδια, ή βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή. Το υπόλοιπο 30% προτιμά υφιστάμενες κατοικίες. Η μέση δαπάνη ανά αγοραστή διαμορφώνεται σε €448.000, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και το στοιχείο ότι μόλις το 11% έχει κάνει χρήση της δυνατότητας που προσφέρει το πρόγραμμα χορήγησης αδειών διαμονής “Χρυσή Βίζα”, επιβεβαιώνοντας τη χαμηλή ζήτησή του μεταξύ των αγοραστών από το εξωτερικό.

Όσον αφορά τις περιοχές που επιλέγουν οι αγοραστές από την Αμερική, η Κρήτη εξακολουθεί να διατηρεί τα πρωτεία του επενδυτικού ενδιαφέροντος, ενώ τα νησιά του Ιονίου ακολουθούν, καταγράφοντας επίσης υψηλή ζήτηση.

Η Elxis είχε εντοπίσει την τάση της αυξημένης ζήτησης από τις ΗΠΑ ήδη από το 2024. «Το ενδιαφέρον των αγοραστών από τις ΗΠΑ, ήταν ήδη πολύ υψηλότερο το 2024, σε σχέση με το 2023, με την τάση να επιταχύνεται κατακόρυφα μετά τις προεδρικές εκλογές», επισημαίνει ο κ. Γαβριηλίδης. Σύμφωνα με εταιρείες που παρακολουθούν τις τάσεις στον τομέα της επενδυτικής μετανάστευσης, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σημαντική τάση εξόδου Αμερικανών πολιτών, που αναζητούν μια διαφορετική ποιότητα ζωής σε άλλες περιοχές του κόσμου, με την νότια Ευρώπη και όπως φαίνεται και την Ελλάδα, να εξελίσσονται σε κάποιους από τους σημαντικότερους προορισμούς.

Οι απευθείας πτήσεις ενισχύουν τη ζήτηση

Ένας ακόμα λόγος για την εξέλιξη αυτή, είναι και η διευκόλυνση των μετακινήσεων που έχει προκύψει μετά από την αύξηση των απευθείας πτήσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή, Αμερικανοί πολίτες μπορούν να ταξιδέψουν απευθείας στην Αθήνα από πόλεις, όπως το Ντάλας (προστέθηκε μόλις τον προηγούμενο μήνα), η Φιλαδέλφεια, το Σικάγο, η Νέα Υόρκη/JFK και η Σάρλοτ. Σύμφωνα με στοιχεία της American Airlines, η επιβατική κίνηση από τις ΗΠΑ προς την Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά 28% σε σχέση με το 2024 και είναι υπερδιπλάσια σε σύγκριση με την προ πανδημίας περίοδο.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται και από την εικόνα που προκύπτει από το «Ελ. Βενιζέλος», με τις ΗΠΑ να αποτελούν την υπ’ αριθμόν ένα αγορά ξένων επισκεπτών για το αεροδρόμιο, καταγράφοντας 1,18 εκατ. επιβάτες το 2025, μια αύξηση κατά 12% έναντι του 2024. Κατά το φετινό πρώτο τετράμηνο, παρατηρήθηκε και νέα άνοδος κατά 10%. Η άνοδος αυτή μεταφράζεται πλέον και σε αυξημένη ζήτηση για την αγορά εξοχικών κατοικιών στην Ελλάδα.