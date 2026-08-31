Νετανιάχου για «Ασπίδα του Αχιλλέα»: «Μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία της χώρας»

Σχόλιο αναφορικά με την υπογραφή της «Ασπίδας του Αχιλλέα» έκανε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας λόγο για «άμεση συνέχεια της ανατολικο-μεσογειακής συμμαχίας που συναφθήκαμε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο».

Σχόλιο αναφορικά με την υπογραφή της «Ασπίδας του Αχιλλέα» έκανε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας λόγο για «άμεση συνέχεια της ανατολικο-μεσογειακής συμμαχίας που συναφθήκαμε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο».

«Το σημερινό συνυπογεγραμμένο σύμφωνο ασφαλείας με την Ελλάδα, ένα από τα μεγαλύτερα στην ιστορία της χώρας, αποτελεί άμεση συνέχεια της ανατολικο-μεσογειακής συμμαχίας που συναφθήκαμε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο» έγραψε, ειδικότερα ο Νετανιάχου, σε ανάρτησή του στο Χ, ώρες αφότου έπεσαν οι υπογραφές στο Τελ Αβίβ.

«Αποτελεί επιπλέον απόδειξη των τεραστίων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ» συμπλήρωσε ο ίδιος. «Αυτή η κίνηση εκφράζει την ισχύ του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις εξαγωγές όπλων μας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών» κατέληξε ο Ισραηλινός ηγέτης.

=«Το Ισραήλ και η Ελλάδα έχουν κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν τις ίδιες περιφερειακές προκλήσεις» είπε από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ. «Σε μια περίοδο που παράγοντες με ηγεμονικές φιλοδοξίες επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή, το Ισραήλ και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να ενισχύουν τη συνεργασία τους όσον αφορά την άμυνα και τη στρατηγική», πρόσθεσε.

Τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Ισραήλ σφράγισαν νωρίτερα σήμερα το deal ύψους 3 δισ. ευρώ για τα νέα συστήματα αεράμυνας που θα απαρτίζουν την «Ασπίδα του Αχιλλέα», το ελληνικό πολυεπίπεδο δίκτυο προστασίας απέναντι σε αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κυρίως σε κρίσιμες περιοχές όπως ο Έβρος και τα νησιά.

Στην καρδιά του δικτύου, θα βρίσκονται προηγμένα ισραηλινά οπλικά συστήματα, δοκιμασμένα σε πραγματικές πολεμικές επιχειρήσεις. Στο δίκτυο θα εντάσσονται υφιστάμενα και νέα οπλικά συστήματα, όπως οι πύραυλοι Patriot, αλλά και ισραηλινά συστήματα διαφορετικών εμβελειών, όπως η «Σφενδόνη του Δαυίδ», ο Barak και άλλα μέσα αναχαίτισης.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας, το Ισραήλ θα προμηθεύσει την Ελλάδα και με συστήματα Drone Dome, σε ξεχωριστή συμφωνία ύψους 26 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εκ μέρους της Ελλάδας υπέγραψε τη Συμφωνία, η οποία προβλέπει την άμεση εκκίνηση της υλοποίησης του προγράμματος, ο γενικός διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας. Από την ισραηλινή πλευρά τη Συμφωνία υπέγραψαν ο γενικός δευθυντής του υπουργείου Άμυνας Amir Baram, o επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας (SIBAT) του υπουργείου Άμυνας Yair Kulas, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης του υπουργείου Άμυνας Daniel Gold, ο επικεφαλής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας Moshe Patel, o διευθύνων σύμβουλος της Rafael, Yoav Tourgeman, ο διευθύνων σύμβουλος της κρατικής εταιρείας Αεροδιαστημικής και Άμυνας ΙΑΙ, Guy Barlev και άλλοι αξιωματούχοι.

Όπως αναφέρεται από το ΥΠΕΘΑ, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3.035 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο της υλοποίησής του προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος, με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες.

Το ποσοστό συμμετοχής τους υπερβαίνει το 25% και συγκεκριμένα τα 750 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές.