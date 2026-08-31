OpenAI: Εκρηκτική ανάπτυξη στις διαφημίσεις - Έσοδα 1 δισ. δολαρίων

Η OpenAI ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η διαφημιστική της δραστηριότητα έχει φτάσει σε ετήσιο ρυθμό εσόδων ύψους 1 δισ. δολαρίων

Έσοδα 1 δισ. δολαρίων σε ετήσια βάση έχει πλέον η διαφημιστική δραστηριότητα της OpenAI, η οποία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι το ποσό αυτό αποτελεί απόδειξη του «διαφοροποιημένου επιχειρηματικού της μοντέλου».

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης προετοιμάζεται για μια ιδιαίτερα μεγάλη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) και βρίσκεται υπό πίεση να δικαιολογήσει στους επενδυτές την αποτίμησή της, η οποία ανέρχεται στα 852 δισ. δολάρια. Η OpenAI ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο διαφημιστικός της κλάδος, ο οποίος λειτουργεί εδώ και περίπου 200 ημέρες, βασίζεται στις υπάρχουσες πηγές εσόδων της, όπως οι υπηρεσίες για επιχειρήσεις, οι συνδρομές καταναλωτών και οι διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών που βασίζονται στη χρήση.

Όσον αφορά τις διαφημίσεις, η OpenAI ξεκίνησε τον Φεβρουάριο να τις δοκιμάζει μέσα στο chatbot ChatGPT στις ΗΠΑ, σε μια απόφαση που ήταν ιδιαίτερα αναμενόμενη αλλά και αμφιλεγόμενη. Η ψηφιακή διαφήμιση αποτελεί εδώ και χρόνια βασική πηγή εσόδων για μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, όπως η Google και η Meta, ωστόσο η κίνηση της OpenAI έγινε αντικείμενο χλευασμού από τον κύριο ανταγωνιστή της, την Anthropic, η οποία έθεσε την προωθητική εκστρατεία της OpenAI στο επίκεντρο της πρώτης της διαφημιστικής καμπάνιας για το Super Bowl.

Πλέον, οι διαφημίσεις του ChatGPT είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 40 χώρες, ενώ η OpenAI ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα θα λανσάρει την αυτοεξυπηρέτηση στην Ινδία, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Οι διαφημίσεις εντός του chatbot εμφανίζονται στους συνδρομητές Go της OpenAI και στο δωρεάν επίπεδο, το οποίο αποτελεί τη συντριπτική πλειοψηφία των 1 δισεκατομμυρίου εβδομαδιαίων ενεργών χρηστών της.

Η OpenAI υποστηρίζει ότι οι διαφημίσεις φέρουν σαφή σήμανση και δεν επηρεάζουν τις απαντήσεις που παρέχει το ChatGPT. Παράλληλα, η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι οι διαφημιζόμενοι δεν έχουν πρόσβαση στις ιδιωτικές συνομιλίες των χρηστών.

«Η επόμενη φάση ανάπτυξής μας θα φέρει τις διαφημίσεις του ChatGPT σε περισσότερες αγορές και θα εισαγάγει επιπλέον μορφές, στόχους, επιλογές αγοράς και δυνατότητες μέτρησης», ανέφερε η OpenAI σε ανακοίνωσή της. «Θα διερευνήσουμε επίσης νέους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αλληλεπιδρούν με τους καταναλωτές με πιο φυσικό τρόπο στο ChatGPT».