Bally’s Intralot: Στα 184,8 εκατ. ευρώ το προσαρμοσμένο EBITDA στο α' εξάμηνο, 544,2 εκατ. ευρώ τα έσοδα

Έσοδα ομίλου στα €544,2 εκατ. και προσαρμοσμένο EBITDA (AEBITDA) στα €184,8 εκατ. ανακοίνωσε η Bally’s Intralot για το α' εξάμηνο του 2026, με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 34,0%.

Έσοδα ομίλου στα €544,2 εκατ. και προσαρμοσμένο EBITDA (AEBITDA) στα €184,8 εκατ. ανακοίνωσε η Bally’s Intralot για το α' εξάμηνο του 2026, με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 34,0%.

Η επίδοση επηρεάστηκε από την εποχικότητα της αγοράς στην Τουρκία και από τη χρονική κατανομή των jackpot στις ΗΠΑ, καθώς δεν καταγράφηκαν σημαντικά jackpot κατά την περίοδο, όπως σημειώνει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, η εταιρεία στα βασικά οικονομικά μεγέθη του α' εξαμήνου αναφέρει τα εξής:

•Η ενοποίηση της Bally’s International Interactive (‘BII’) προσέθεσε €377,6 εκατ. στα Έσοδα του Ομίλου και €132,8 εκατ. στο AEBITDA (35,2% περιθώριο AEBITDA).

•Η ανοδική πορεία των εσόδων στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίστηκε και κατά το Β' τρίμηνο, με το ρυθμό ανάπτυξης σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας να επιταχύνεται σε 11,6% σε σχέση με πέρυσι, από 10,5% κατά το Α' τρίμηνο, ενώ το NGR ανήλθε σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ισχυρή πορεία των βασικών εμπορικών δραστηριοτήτων.

•Η αύξηση του συντελεστή φορολόγησης του διαδικτυακού gaming στο Ηνωμένο Βασίλειο από 21% σε 40%, με ισχύ από την 1η Απριλίου 2026, είχε αντίκτυπο περίπου €34,0 εκατ. κατά το Β' τρίμηνο. Περίπου το 65% της φορολογικής επιβάρυνσης αντισταθμίστηκε μέσω της αύξησης των εσόδων και της βελτιστοποίησης του λειτουργικού κόστους.

•Η pro forma απόδοση του ενοποιημένου οργανισμού για τη δωδεκάμηνη περίοδο διαμορφώνεται σε έσοδα €1.075,0 εκατ. και AEBITDA €399,9 εκατ., που αντιστοιχεί σε περιθώριο 37,2%.

•Η συνολική ρευστότητα ανήλθε σε €287,3 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2026, αποτελούμενη από ταμειακά διαθέσιμα ύψους €192,3 εκατ. (περιλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων) και αδιάθετο υπόλοιπο €95,0 εκατ. από την ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή.

•Ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα €1.618,9 εκατ. στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2026, με τον Προσαρμοσμένο Δείκτη Καθαρής Μόχλευσης, σε pro-forma βάση, στo 4,05x, προσωρινά αυξημένο λόγω της καταβολής κεφαλαιουχικής δαπάνης ύψους €85,0 εκατ. για την άδεια εποπτείας στη Βικτώρια της Αυστραλίας.

•Τον Απρίλιο του 2026, η Bally’s Intralot ανακοίνωσε την ανάθεση 15ετούς άδειας εποπτείας ηλεκτρονικών μηχανημάτων τυχερών παιγνίων στη Βικτώρια της Αυστραλίας, καθώς και νέας σύμβασης διάρκειας έως 12 ετών με την Κρατική Λοταρία της Χιλής. Τον Μάιο, ο Όμιλος ανακοίνωσε νέα σύμβαση με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα, ενώ τον Ιούνιο την επιλογή του ως νέου παρόχου τεχνολογικών λύσεων λοταρίας της OLG (Ontario Lottery & Gaming Corporation).

•Στις 5 Ιουνίου 2026, ο Όμιλος Bally's Intralot ανακοίνωσε την υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς για την εξαγορά της evoke plc, με τη διαδικασία λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού και τις ρυθμιστικές αρχές τυχερών παιγνίων να βρίσκεται σε εξέλιξη. Η έγκριση των μετόχων πραγματοποιήθηκε στη Γενική Συνέλευση της evoke plc στις 17 Αυγούστου 2026, με το 99,63% των ψήφων να τάσσεται υπέρ της συναλλαγής. Επόμενο ορόσημο αποτελεί η Γενική Συνέλευση της Bally’s Intralot, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στην εξασφάλιση των υπόλοιπων απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων.

•Στις 27 Ιουλίου 2026, η Bally's Intralot S.A. ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση εξασφαλισμένων δανειακών διευκολύνσεων υψηλής προτεραιότητας (Senior Secured Term Facilities) σε λίρες Μεγάλης Βρετανίας με θεσμικούς δανειστές ύψους 261,8 εκατ. λιρών (ισοδύναμο με περίπου 306,0 εκατ. ευρώ). Η χρηματοδότηση θα αντληθεί σε δύο δόσεις προθεσμιακού δανείου (term loan) τριετούς διάρκειας και προορίζεται για την κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών και σκοπών κεφαλαίου κίνησης, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης των σχεδίων εξαγορών του Ομίλου και της αναχρηματοδότησης λοιπών οφειλών. Η συμφωνία αυτή παρέχει στον Όμιλο σημαντική χρηματοοικονομική ευελιξία και εξασφαλίζει την απαραίτητη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του συνολικού στρατηγικού του σχεδίου.

Ο CEO του Ομίλου Bally’s Intralot κ. Robeson Reeves δήλωσε: «Το Α’ Εξάμηνο του 2026 απέφερε στον Όμιλο Έσοδα ύψους €544,2 εκατ. και Προσαρμοσμένο EBITDA €184,8 εκατ., με περιθώριο 34,0%. Η online δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε ιστορικό υψηλό επίπεδο στα καθαρά έσοδα τυχερών παιχνιδιών, με την ανάπτυξη σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας να επιταχύνεται στο 11,6% σε σχέση με πέρυσι κατά το δεύτερο τρίμηνο από 10,5% κατά το πρώτο, ενώ το τρέχον τρίμηνο ο φόρος του online gaming στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε από 21% σε 40%. Απορροφήσαμε περίπου το 65% της αρνητικής επίπτωσης, ύψους €34,0 εκατ. στο τρίμηνο, μέσω αύξησης των εσόδων και βελτιστοποίησης λειτουργικού κόστους, ενώ τα υπόλοιπα διαθέσιμα μέτρα έχουν ήδη εντοπιστεί και βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Η Bally's International Interactive συνεισέφερε €377,6 εκατ. έσοδα με περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA 35,2%, ικανότητα που αποτελεί τη βάση της προτεινόμενης συνένωσής μας με την evoke, την οποία οι μέτοχοί της ενέκριναν στις 17 Αυγούστου με ποσοστό 99,63% των ψήφων που δόθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Η δική μας Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου. Εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι η συναλλαγή θα τεθεί σε ισχύ το τέταρτο τρίμηνο του 2026 ή το πρώτο τρίμηνο του 2027».