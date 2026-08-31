Σε χαμηλό δύο εβδομάδων ο χρυσός υπό την πίεση των επιτοκίων

Ο χρυσός υποχώρησε τη Δευτέρα, παραμένοντας κοντά σε χαμηλό δύο εβδομάδων, καθώς οι επενδυτές αναμένουν μια πιο αυστηρή στάση της Federal Reserve απέναντι στα επιτόκια.

Ο χρυσός υποχώρησε τη Δευτέρα, παραμένοντας κοντά σε χαμηλό δύο εβδομάδων, καθώς οι επενδυτές αναμένουν μια πιο αυστηρή στάση της Federal Reserve απέναντι στα επιτόκια.

Συγκεκριμένα, η τιμή του spot χρυσού υποχώρησε κατά 0,4%, στα 4.433,19 δολάρια ανά ουγγιά. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε αγγίξει το χαμηλότερο επίπεδό της από τις 19 Αυγούστου. Παρά τη βραχυπρόθεσμη πίεση, ωστόσο, το πολύτιμο μέταλλο εξακολουθεί να καταγράφει ιδιαίτερα ισχυρές μηνιαίες επιδόσεις, με άνοδο περίπου 9,7% και οδεύοντας προς τον καλύτερο μήνα του από τον Ιανουάριο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου διολίσθησαν κατά 1% στα 4.482,60 δολάρια.

Η πίεση στον χρυσό είχε γίνει ακόμη πιο έντονη την Παρασκευή, όταν το πολύτιμο μέταλλο κατέγραψε απώλειες άνω του 2,5%, στη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τις 10 Ιουνίου. Αφορμή αποτέλεσαν οι δηλώσεις του Γουόρς στο Τζάκσον Χολ, όπου άφησε να εννοηθεί ότι η Fed ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσει ή να ενισχύσει την περιοριστική της στάση εάν ο πληθωρισμός δεν επιστρέψει προς τον στόχο του 2%.

Στο μεταξύ, αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα. Η spot τιμή του ασημιού υποχώρησε κατά 0,2%, στα 66,24 δολάρια ανά ουγγιά, παρά το γεγονός ότι καταγράφει κέρδη περίπου 15% από την αρχή του μήνα, έχοντας φτάσει την Παρασκευή στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα Ιουνίου.

Παράλληλα, η πλατίνα υποχώρησε κατά 2%, στα 1.783,55 δολάρια ανά ουγγιά, παραμένοντας ωστόσο σε τροχιά για τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από τον Φεβρουάριο. Το παλλάδιο κινήθηκε ακόμη χαμηλότερα, καταγράφοντας πτώση άνω του 4,3%, στα 1.360,83 δολάρια, αν και εξακολουθεί να κατευθύνεται προς τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδό του από τον Δεκέμβριο.