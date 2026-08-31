«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Πέφτουν οι υπογραφές για τον ελληνικό θόλο αεράμυνας

Πέφτουν σήμερα οι υπογραφές στο Τελ Αβίβ μεταξύ των υπουργείων Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα συστήματα αεράμυνας που θα απαρτίζουν την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Πέφτουν σήμερα οι υπογραφές στο Τελ Αβίβ μεταξύ των υπουργείων Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα συστήματα αεράμυνας που θα απαρτίζουν την «Ασπίδα του Αχιλλέα», το ελληνικό πολυεπίπεδο δίκτυο προστασίας απέναντι σε αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κυρίως σε κρίσιμες περιοχές όπως ο Έβρος και τα νησιά.

Στην καρδιά του δικτύου, αξίας άνω των 3 δισ. ευρώ, θα βρίσκονται προηγμένα ισραηλινά οπλικά συστήματα, δοκιμασμένα σε πραγματικές πολεμικές επιχειρήσεις. Στο δίκτυο θα εντάσσονται υφιστάμενα και νέα οπλικά συστήματα, όπως οι πύραυλοι Patriot, αλλά και ισραηλινά συστήματα διαφορετικών εμβελειών, όπως η «Σφενδόνη του Δαυίδ», ο Barak και άλλα μέσα αναχαίτισης.

Βασικό χαρακτηριστικό του είναι η διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των μονάδων αεράμυνας- όπως χαρακτηριστικά έχει αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, καθώς θα πρόκειται για ένα σύστημα που θα δέχεται εικόνα από το σύνολο των αισθητήρων στη χώρα, θα επεξεργάζεται τα δεδομένα και θα προτείνει τρόπους αντιμετώπισης της κάθε απειλής, ορίζοντας παράλληλα προτεραιότητες.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η «Ασπίδα του Αχιλλέα» σηματοδοτεί «τη μετάβαση από ένα άθροισμα οπλικών συστημάτων σε ένα ολιστικό σύστημα αποτροπής», ενώ τόνισε πως η ονομασία «δεν έχει επιλεγεί τυχαία», καθώς η ασπίδα του ομηρικού ήρωα είχε «πέντε επάλληλα στρώματα».

Με την ίδια λογική, όπως τόνισε, η σύγχρονη ελληνική «Ασπίδα» συγκροτεί «μια πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική προστασίας της ελληνικής επικράτειας» και περιλαμβάνει πέντε επίπεδα: «Στη θάλασσα, τη στεριά, τον αέρα, τον κυβερνοχώρο, το διάστημα».

Τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποιεί το σύστημα θα μπορεί να αναλύει γρήγορα τις πληροφορίες, να κατηγοριοποιεί τους στόχους, να εντοπίζει πιθανές προσπάθειες παραπλάνησης και να υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα παραδοθεί στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ανά στάδια, αναμένεται να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργικότητα σε 35 μήνες ενώ η ελληνική συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής και εγκατάστασης θα είναι της τάξης του 25%.

Υπενθυμίζεται ότι η «Ασπίδα του Αχιλλέα», εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, (ΚΥΣΕΑ), την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026.

Όπως είχε υπογραμμίσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με την ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα», τα νέα πλοία του Στόλου και τα αεροσκάφη 4,5 και 5ης γενιάς δεν θα περιορίζονται «στη στενή άμυνα του Αιγαίου», αλλά «θα μπορούν να αναλάβουν έναν ευρύτερο αποτρεπτικό ρόλο».