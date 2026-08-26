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Το διεθνές αεροδρόμιο του Καράκας ξανανοίγει την 1η Σεπτεμβρίου

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Βενεζουέλα: Ανοίγει ξανά το διεθνές αεροδρόμιο του Καράκας την 1η Σεπτεμβρίου μετά τους σεισμούς
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«Οι λειτουργίες θα αρχίσουν επίσημα στους προσωρινούς τερματικούς χώρους (...) τόσο για τις εθνικές όσο και για τις διεθνείς πτήσεις» τονίζεται.

Το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα Καράκας, κλειστό μετά τον διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα, θα αρχίσει να λειτουργεί ξανά την 1η Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το δημόσιο ινστιτούτο που το διαχειρίζεται.

«Οι λειτουργίες θα αρχίσουν επίσημα στους προσωρινούς τερματικούς χώρους (...) τόσο για τις εθνικές όσο και για τις διεθνείς πτήσεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ΙΑΙΜ (Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía), στην πολιτεία Λα Γουάιρα (βόρεια), η οποία υπέστη το πιο βαρύ χτύπημα από τη διπλή σεισμική δόνηση.

Η υποδομή, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές εξαιτίας της καταστροφής -που άφησε πίσω πάνω από 6.500 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους-, υποδεχόταν πτήσεις με ανθρωπιστική βοήθεια στο μεσοδιάστημα, αλλά παρέμενε κλειστή για τις εμπορικές πτήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Βενεζουέλα
Αεροδρόμια
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