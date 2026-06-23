Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: Χτες βγήκαν 19 εκατ. βαρέλια πετρελαίου - Είναι ρεκόρ όλων των εποχών

«Οι τιμές του πετρελαίου καταρρέουν και ο Κόσμος είναι πλέον ένας πολύ πιο ασφαλής τόπος» επεσήμανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Για 19 εκατ. βαρέλια πετρελαίου που εξήλθαν χθες από τα Στενά του Ορμούζ, κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίζεται επίσης ότι ο αριθμός αυτός είναι «ρεκόρ όλων των εποχών», ενώ καταλήγει διατυμπανίζοντας και την πτώση τιμών: «Οι τιμές του πετρελαίου καταρρέουν και ο Κόσμος είναι πλέον ένας πολύ πιο ασφαλής μέρος».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα αφήσουν πλοία στα Στενά του Ορμούζ σε περίπτωση που καταστεί απαραίτητο να επιβάλουν εκ νέου τον αποκλεισμό ιρανικών λιμένων, κάτι που είπε είναι «σε αυτό το σημείο, πολύ απίθανο». Η Ουάσινγκτον ανέστειλε ορισμένες κυρώσεις κατά της Τεχεράνης για 60 ημέρες από χθες Δευτέρα μετά τις πρώτες συνομιλίες στο πλαίσιο μιας εκκολαπτόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Τόνισε ότι κεφάλαια που αποδεσμεύει το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα τεθούν υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ και θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά τροφίμων και ιατρικών προμηθειών αποκλειστικά από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων αραβόσιτου, σιταριού και σόγιας. «Αυτά είναι πράγματα που χρειάζεται απεγνωσμένα το Ιράν. Πρόκειται για μια ανθρωπιστική κρίση και πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να βοηθήσουμε, τώρα, πριν να είναι πολύ αργά», επεσήμανε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Παράλληλα, επέμεινε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να επιτρέψει επιθεωρήσεις των πυρηνικών του εγκαταστάσεων για μακρά χρονική περίοδο, αντικρούοντας δηλώσεις της Τεχεράνης. «Το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως για επιθεωρήσεις των πυρηνικών του εγκαταστάσεων στο υψηλότερο επίπεδο στο μέλλον (στο πάντα!!!)», ανέφερε. «Αυτό θα διασφαλίσει την «Πυρηνική Ειλικρίνεια». Αν δεν συμφωνούσαν σε αυτό, δεν θα υπάρχουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις!» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας και πρόεδρος του κοινοβουλίου Μπαγέρ Γαλιμπάφ τόνισε πως «το Ιράν θα διοικεί» τα Στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν σκοπεύει να επιτρέψει στην Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA / ΔΟΑΕ) να επιθεωρεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίσθηκαν από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.