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Ιταλία: Τέσσερα έργα του Αντονέλο ντα Μεσίνα εκλάπησαν από μουσείο της Σικελίας

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Ιταλία: Τέσσερα έργα του Αντονέλο ντα Μεσίνα εκλάπησαν από μουσείο της Σικελίας
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Η κλοπή έρχεται λίγους μήνες αφότου το ιταλικό κράτος απέκτησε, σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη, ένα έργο του Αντονέλο ντα Μεσίνα με τίτλο «Ecce Homo» για σχεδόν 13 εκατομμύρια ευρώ.

Τέσσερα έργα «μοναδικής αξίας» του διάσημου ζωγράφου της Αναγέννησης Αντονέλο ντα Μεσίνα εκλάπησαν από μουσείο στη Σικελία, ανακοίνωσε σήμερα το ιταλικό υπουργείο Πολιτισμού.

Η κλοπή συνέβη αργά χθες βράδυ του Σαββάτου σε μουσείο στη Μεσίνα, τόπο γέννησης του ζωγράφου. Μεταξύ άλλων, πι δράστες αφαίρεσαν τρία από τα πέντε σωζόμενα τμήματα του Πολύπτυχου του Αγίου Γρηγορίου (Polittico di San Gregorio), του 15ου αιώνα.

Η κλοπή έρχεται λίγους μήνες αφότου το ιταλικό κράτος απέκτησε, σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη, ένα έργο του Αντονέλο ντα Μεσίνα με τίτλο «Ecce Homo» για σχεδόν 13 εκατομμύρια ευρώ.

Ο δήμαρχος της Μεσίνας, Φεντερίκο Μπαζίλε, χαρακτήρισε την κλοπή «βαθιά κατακριτέα» πράξη, προσθέτοντας ότι ήταν «ακόμα πιο επώδυνη» επειδή έγινε κατά τη διάρκεια των παραδοσιακών εορταστικών εκδηλώσεων της πόλης για την μεγάλη γιορτή της Παναγίας .

Οι κλοπές έργων τέχνης είναι συχνές στην Ιταλία. Πριν από δύο ημέρες, η ιταλική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τρεις πίνακες των Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς, συνολικής αξίας άνω των εννέα εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίοι είχαν κλαπεί τον Μάρτιο από ένα μουσείο κοντά στην Πάρμα, στη βόρεια Ιταλία, από μια ύποπτη μολδαβική συμμορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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