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Δύο τραυματίες από πυροβολισμούς στον Ασπρόπυργο

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Δύο τραυματίες από πυροβολισμούς στον Ασπρόπυργο
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Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών της επίθεσης.

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή των Νεόκτιστων Ασπροπύργου. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, περίπου στις 20:00 κατά την διάρκεια γλεντιού στην περιοχή Τζαβερδέλλα, σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ ατόμων και σύμφωνα με μαρτυρίες δύο άντρες άνοιξαν πυρ με καραμπίνα τραυματίζοντας έναν 25χρονο, ενώ από τα σκάγια τραυματίστηκε και ένας 14χρονος.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό νοσοκομείο Νίκαιας όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών της επίθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
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