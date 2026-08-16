Δεκαέξι νεκροί σε μαζικές επιδρομές σε Ρωσία και Ουκρανία

Ουκρανία και Ρωσία κλιμακώνουν εκατέρωθεν επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας εδώ και μήνες, προκαλώντας αυξανόμενο αριθμό θυμάτων, μεταξύ οποίων άμαχοι, πάνω από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε επιθέσεις με drones και πυραύλους στη Ρωσία και την Ουκρανία, με την Μόσχα να αντιμετωπίζει μια από τις πιο μαζικές επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.

Ουκρανία και Ρωσία κλιμακώνουν εκατέρωθεν επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας εδώ και μήνες, προκαλώντας αυξανόμενο αριθμό θυμάτων, μεταξύ οποίων άμαχοι, πάνω από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Στη Ρωσία, ένα κύμα εκατοντάδων ουκρανικών drones σκότωσε πέντε ανθρώπους σε μια κατοικημένη περιοχή της νότιας επαρχίας του Ροστόφ, ανέφερε ο κυβερνήτης Γιούρι Σλούσαρ στο Telegram.

Τρία άλλα άτομα σκοτώθηκαν στις περιοχές Μπέλγκοροντ, Κουρσκ και Μόσχας και τρία ακόμη σε ουκρανικά εδάφη που ελέγχονται από τη Ρωσία.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας, Αντρέι Βορομπιόφ, χαρακτήρισε τις επιθέσεις «μία από τις πιο μαζικές στην πρόσφατη ιστορία». Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκαν 822 μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στο Ποντόλσκ, κοντά στη Μόσχα, μια νέα αποθήκη που ανήκει στον ρωσικό γίγαντα ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries επλήγη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στην Ουκρανία, ρωσικά drones και πύραυλοι σκότωσαν δύο άτομα και τραυμάτισαν 14 άλλα σε ένα χαλυβουργείο της ArcelorMittal στο Κριβί Ριχ (ανατολική-κεντρική Ουκρανία). Το εργοστάσιο, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς χάλυβα της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ότι ανέστειλε εν μέρει τις λειτουργίες του.

Οι επιθέσεις στόχευσαν επίσης σε άλλες περιοχές, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους στη Ζαπορίζια (νότια) και έναν στο Σούμι (βόρεια).

Στο Κίεβο, η δημοφιλής υπαίθρια αγορά βιβλίων της Ποτσάινα, γνωστή για τα σπάνια και αντίκες βιβλία της, έγινε στόχος επίθεσης.

«Όπου κι αν μπορούν να φτάσουν οι Ρώσοι με τους βαλλιστικούς πυραύλους τους, πλήττουν πολιτικές υποδομές», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον ίδιο, την περασμένη εβδομάδα, η Ουκρανία αντιμετώπισε «περισσότερα από 1.550 επιθετικά drones, σχεδόν 1.560 κατευθυνόμενες βόμβες και 62 πυραύλους». Κάλεσε για ακόμη μια φορά τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας να της παράσχουν περισσότερες αντιαεροπορικές δυνατότητες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ