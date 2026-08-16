Μάχη σε δύο μέτωπα δίνουν οι πυροσβέστες στη Σκύρο

Χωρίς ενεργό μέτωπο νέα πυρκαγιά στην Άνδρο.

Μάχη σε δύο μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες 15 Αυγούστου 2026,στην Ατσίτσα Σκύρου, περίπου στις 16:00 και πήρε γρήγορα διαστάσεις, λόγω των ισχυρών ανέμων, καίγοντας το πυκνό πευκοδάσος.

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έχουν διασπάσει την πυρκαγιά σε δύο μέτωπα: στο νότιο, προς 'Αγιο Φωκά και στο ανατολικό, προς Πεύκο, όπου γίνεται μεγάλη προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν τη νύχτα με δυνάμεις από την Αττική, την Εύβοια και την Αττική, που έφτασαν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη, ενώ από το πρωί επιχειρούν και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Ήδη με το πρώτο φως πέταξαν 4 αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα, τα οποία ενισχύθηκαν στην πορεία.Συνολικά επιχειρούν 89 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 21 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Σκύρου και της Πολιτικής Προστασίας Ευβοίας.

Υπενθυμίζεται ότι, χθες 15 Αυγούστου 2026, εκδόθηκαν τα κάτωθι μηνύματα από το 112:

1. στις 18:15, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Πεύκο με κατεύθυνση προς Χώρα Σκύρου.

2. στις 16:31, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού 'Αγιος Φωκάς με κατεύθυνση προς Αχερούνες.

Και χθες, αλλά και σήμερα, 16 Αυγούστου 2026, περιοχή παραμένει σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Νέα πυρκαγιά στην Άνδρο

Εν τω μεταξύ μια νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Απρόβατος στη νήσο 'Ανδρο, για το οποίο ενημερώθηκε η Πυροσβεστική σήμερα 16 Αυγούστου 2026, περίπου στις 08:00.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα καθώς και Εθελοντές και από αέρος ένα ελικόπτερο, αλλά η πυρκαγιά μετά από περίπου μία ώρα είναι χωρίς ενεργό μέτωπο.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Στις 08:14, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ