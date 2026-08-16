Σεισμός στην Κολομβία: Γυναίκα έσωσε τον σκύλο της θυσιάζοντας τη ζωή της

Σύμφωνα με τον Μίτσαελ Ρουίς, αδελφή του, Λένι, προστάτευσε με το κορμί της το μικρόσωμο ζώο συντροφιάς.

Με τον Σαλομόν στην αγκαλιά, ο Μίτσαελ Ρουίς αφηγείται πως το ζώο συντροφιάς βρέθηκε πλάι στο πτώμα της αδελφής του, ανάμεσα στα συντρίμμια, μετά τον καταστροφικό σεισμό της Δευτέρας στη δυτική Κολομβία, όταν έχασαν τη ζωή τους σχεδόν 300 άνθρωποι.

Εξηγεί πως η Λένι, η αδελφή του, προστάτευσε με το κορμί της το μικρόσωμο ζώο συντροφιάς, που επέζησε όταν το σπίτι τους κατέρρευσε στην Κάλι, μια από τις πόλεις που υπέστησαν τα πιο βαριά πλήγματα εξαιτίας της σεισμικής δόνησης 7,4 βαθμών.

Αυτή η «ιστορία αγάπης» ανάμεσα στη δικηγόρο και τον σκύλο της, τη Λένι και τον Σαλομόν, όπως την αφηγείται ο κ. Ρουίς, έχει γνωρίσει ευρεία διάδοση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Η αδελφή μου έδωσε τη ζωή της γι’ αυτόν, τον κράτησε σφιχτά στο στήθος της κι όλο το κτίριο έπεσε πάνω τους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο στον δήμο Πάστο.

«Για μένα, είναι μια ιστορία αγάπης, προφανώς αγαπούσε αυτό το πλασματάκι (...) κι όταν αγαπάς κάτι, το προστατεύεις», πρόσθεσε.

Ο σκύλος, 12 ετών, πάσχει από επιληπτικές κρίσεις κι έχει τυφλωθεί.

Είναι ανάμεσα στα 205 ζώα συντροφιάς που διασώθηκαν μετά τον σεισμό, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.

Οι άνθρωποι που τον ανέλαβαν λένε πως ο Σαλομόν μοιάζει σαν να «θρηνεί» την απώλεια της Λένι. «Τον πήγα κοντά στο φέρετρό της, για να μπορέσει να την αποχαιρετήσει» στην κηδεία, είπε η Τζέσικα Φλόρες, η νύφη της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

