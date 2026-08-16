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Γεωργιάδης: 10 περιστατικά με εγκαύματα στη φωτιά της Σαλαμίνας

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Γεωργιάδης: 10 περιστατικά με εγκαύματα στη φωτιά της Σαλαμίνας
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Σύμφωνα με τον υπ. Υγείας, το ΚΕΠΥ παρακολουθεί την εξέλιξη και συντονίζει τις απαιτούμενες υγειονομικές ενέργειες.

Με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρεται στις εξελίξεις της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα και στην ιατρική αντιμετώπιση εγκαυματιών και τραυματιών.

«Επικαιροποιημένη αναφορά από Πυρκαγιά Σαλαμίνας

Συνολικά καταγράφηκαν 10 περιστατικά, ηλικίας 15-89 ετών, κυρίως με εγκαύματα και συμπτώματα από εισπνοή καπνού. Πέντε ασθενείς διακομίστηκαν ή βρίσκονται σε διαδικασία διακομιδής, μεταξύ των οποίων μία εγκαυματίας με εγκαύματα δευτέρου βαθμού στο 25% της επιφάνειας σώματος και μία ασθενής που διακομίζεται στο Θριάσιο. Τρεις ασθενείς εξήλθαν με οδηγίες, ενώ δύο παραμένουν σε φιλοξενία και παρακολούθηση. Το ΚΕΠΥ παρακολουθεί την εξέλιξη και συντονίζει τις απαιτούμενες υγειονομικές ενέργειες.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Άδωνις Γεωργιάδης
Υπουργείο Υγείας
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