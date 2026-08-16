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Ινδία: Πρόγραμμα φορολογικής αμνηστίας για μικροφορολογούμενους με αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό

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Ινδία: Πρόγραμμα φορολογικής αμνηστίας για μικροφορολογούμενους με αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό
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Όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα θα καταβάλλουν φόρο 30% και πρόστιμο ίσο με το 30%.

Η Ινδία ανοίγει από την Κυριακή ένα πρόγραμμα φορολογικής αμνηστίας για μικρούς φορολογούμενους, το οποίο τους επιτρέπει να δηλώσουν ορισμένα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, αξίας έως 50 εκατ. ρουπίες (περίπου 523.889 δολάρια). Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η υπουργός Οικονομικών της Ινδίας ανακοίνωσε το μέτρο στον προϋπολογισμό της 1ης Φεβρουαρίου, με στόχο μικρούς φορολογούμενους, όπως φοιτητές και Ινδούς που κατοικούν στο εξωτερικό.

Φορολογούμενοι με αδήλωτο εισόδημα στο εξωτερικό έως 10 εκατ. ρουπίες (104.778 δολάρια) μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, καταβάλλοντας φόρο 30% και πρόστιμο ίσο με το 30%. Δηλαδή, η συνολική επιβάρυνση ανέρχεται σε 60%.

Φορολογούμενοι που απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό αξίας έως 50 εκατ. ρουπίες, τα οποία είχαν αποκτηθεί με εισόδημα που είχε ήδη φορολογηθεί αλλά δεν δηλώθηκαν στις φορολογικές τους δηλώσεις, μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το εφάπαξ πρόγραμμα, καταβάλλοντας 100.000 ρουπίες (περίπου 1.048 δολάρια).

Η αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων θα υπολογίζεται με βάση την αξία τους στις 31 Μαρτίου 2026.

Το πρόγραμμα αποτελεί μια περιορισμένης διάρκειας ευκαιρία συμμόρφωσης, με στόχο να ενθαρρύνει μικρούς φορολογούμενους να αποκαλύψουν περιουσιακά στοιχεία που δεν είχαν δηλώσει, αντί να αντιμετωπίσουν τις αυστηρότερες κυρώσεις του ισχύοντος φορολογικού πλαισίου.

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tags:
Ινδία
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