Χαρακόπουλος: Οι προκλήσεις των καιρών δεν αντιμετωπίζονται με ευχολόγια και ανέξοδα λόγια που ακούγονται ευχάριστα

Στα βλαχοχώρια της Πίνδου αυτές τις μέρες χτυπά πιο δυνατά η καρδιά της Ελλάδας των αξιών, αναφέρει ο γγ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

«Στα βλαχοχώρια της Πίνδου αυτές τις μέρες χτυπά πιο δυνατά η καρδιά της Ελλάδας των αξιών. Το προσκύνημα της Μεγάλης Παναγιάς στη Σαμαρίνα και η συμμετοχή στα δρώμενα του βλαχόφωνου ελληνισμού, είναι μια συνάντηση με τις πλέον πολύτιμες παρακαταθήκες του έθνους. Αυτή η πρόσκαιρη αλλά τόσο πανηγυρική επιστροφή στις ρίζες μας, μας ενδυναμώνει για να αντιμετωπίσουμε με αυτοπεποίθηση τις προκλήσεις που υψώνονται μπροστά μας». Αυτά υπογράμμισε ο γγ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μετά το αρχιερατικό συλλείτουργο στην εκκλησία της Μεγάλης Παναγιάς στη Σαμαρίνα, επίκεντρο των εορτασμών του βλαχόφωνου ελληνισμού για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στη λειτουργία με τον μητροπολίτη Γρεβενών κ. Δαυίδ συνχοροστάτησαν οι μητροπολίτες Ελασσώνος κ. Χαρίτων και Λαρίσης κ. Ιερώνυμος.

Παράλληλα, ο Θεσσαλός πολιτικός, που, για μια ακόμη χρονιά τίμησε το έθιμο και ανέβηκε στη Σαμαρίνα, στη δήλωσή του επισήμανε ότι «ο ελληνισμός μπόρεσε να διατηρήσει την ταυτότητά του χάρη στην πίστη του σε αξίες και στην κοινοτική αλληλεγγύη. Σήμερα, σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, οι προκλήσεις των καιρών δεν αντιμετωπίζονται με ευχολόγια και ανέξοδα λόγια που ακούγονται ευχάριστα. Ως κοινωνία για να πάμε μπροστά οφείλουμε να προτάξουμε την κοινή λογική, παραμερίζοντας την τοξικότητα και την εμπάθεια που συχνά δηλητηριάζουν τον δημόσιο λόγο».

Επίσης, ο γγ της ΚΟ της ΝΔ για τη μετάβασή του στη Σαμαρίνα χρησιμοποίησε τον νέο αυτοκινητόδρομο Ε65, ο οποίος εγκαινιάστηκε πρόσφατα από τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε δήλωσή του υπογράμμισε ότι «ο Ε65 είναι ένα έργο πνοής που ενώνει τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία, και το Αιγαίο, από το λιμάνι του Βόλου, με το Ιόνιο, στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, ενώ κάνει πολύ πιο σύντομη τη διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά στα δυτικά Βαλκάνια. Η νέα αυτή αρτηρία θα δώσει αναμφίβολα ώθηση στην τοπική οικονομία. Η παράδοση του έργου στην κυκλοφορία πιστοποιεί για ακόμη μια φορά πως η κυβέρνηση της ΝΔ είναι η κυβέρνηση των έργων. Από το 2019 χιλιάδες είναι τα έργα που υλοποιήθηκαν σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, ενισχύοντας την ανάπτυξη και βελτιώνοντας το επίπεδο διαβίωσης. Με αυτό το κεκτημένο των δύο τετραετιών συνεπούς υλοποίησης του κυβερνητικού σχεδιασμού θα προσέλθει η ΝΔ και στις εκλογές της άνοιξης του 2027, ζητώντας την απρόσκοπτη συνέχιση αυτής της συστηματικής ανασυγκρότησης του τόπου προς όφελος όλων των πολιτών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ