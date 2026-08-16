Χαλκιδική: Αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία στις περιοχές του Δ.Κασσάνδρας που επλήγησαν από την πυρκαγιά

Λόγω της πυρκαγιάς ήταν κλειστός τα προηγούμενα 24ωρα ο δρόμος Σίβηρης – Φούρκας προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες για την ασφαλή διέλευση των οδηγών.

Αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στις περιοχές που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Ο δήμος Κασσάνδρας, με σχετική ανακοίνωση, ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται πλέον κανονικά.

Λόγω της πυρκαγιάς ήταν κλειστός τα προηγούμενα 24ωρα ο δρόμος Σίβηρης – Φούρκας προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες για την ασφαλή διέλευση των οδηγών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ