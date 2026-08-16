Βρετανία: Αίτηση στον πρωθυπουργό Μπέρναμ για έρευνα σχετικά με τον θάνατο του ακαδημαϊκού Τζέισον Άρντεϊ

Συγκεντρώθηκαν πάνω από 31.000 υπογραφές που ζητάνε να ξεκινήσει δημόσια έρευνα για εκστρατεία καταδίωξης από μέσα ενημέρωσης κατά του αποβιώσαντα ακαδημαϊκού.

Πάνω από 31.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων πολλών βουλευτών, υπέγραψαν αίτημα ζητώντας από τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ να ξεκινήσει δημόσια έρευνα για εκστρατεία καταδίωξης από μέσα ενημέρωσης κατά του αποβιώσαντα ακαδημαϊκού Τζέισον Άρντεϊ, δήλωσαν σήμερα διοργανωτές.

Η συλλογή υπογραφών ξεκίνησε από την ακτιβιστική οργάνωση Good Law Project δύο μέρες αφότου ο Άρντεϊ εντοπίσθηκε νεκρός στο σπίτι του στο νότιο Λονδίνο. Πριν από τρία χρόνια, ο Άρντεϊ έγινε ο νεότερος μαύρος καθηγητής στην ιστορία του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Η οργάνωση υποστήριζε τον ακαδημαϊκό από τότε που παραιτήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα από το Πανεπιστήμιο και από τη θέση του ως μέλος του Jesus College, αφού και τα δύο ιδρύματα ξεκίνησαν έρευνες για ισχυρισμούς εις βάρος του για λογοκλοπή και επινοήματα ή υπερβολές σχετικά με το υπόβαθρό του.

Πολλές εφημερίδες δημοσίευσαν έρευνες για τον Άρντεϊ. Εκτός των εργασιών του, αμφισβητήθηκαν τα λεγόμενά του ως προς μέρη της προσωπικής του ζωής, όπως ο ισχυρισμός ότι έτρεξε 30 μαραθώνιους σε 35 μέρες για φιλανθρωπικό σκοπό.

Ο Άρντεϊ βρέθηκε νεκρός την Παρασκευή στο Μπάτερσι του νοτίου Λονδίνου. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο θάνατός του δεν θεωρείται προς το παρόν ύποπτος, κάτι που φαίνεται να προκρίνει το σενάριο θανάτου από φυσικά αίτια ή της αυτοκτονίας. Η αστυνομία τόνισε ότι διεξάγει έρευνα για να προσδιορίσει την αιτία θανάτου.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο τραγικός θάνατος του δρ Άρντεϊ ήταν η άμεση, προβλέψιμη και αναμενόμενη συνέπεια της εκστρατείας καταδίωξης από μέσα ενημέρωσης», έγραψε το Good Law Project στον ιστότοπό του.

«Το χρώμα του δέρματός του έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την καταδίωξη», υποστήριξε η οργάνωση.

Αμφιβολίες είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται σχετικά με τις εργασίες του, αλλά και σχετικά με τους ισχυρισμούς του για την προσωπική του διαδρομή. Κατηγορήθηκε για λογοκλοπή στην διατριβή του διδακτορικού του, πράγμα που ο ίδιος είχε αρνηθεί. Έρευνα που διεξήγαγε το πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ στην διδακτορική του διατριβή κατέληξε ότι δεν υπήρξε λογοκλοπή.

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές του, κίνητρο για την σχολαστική εξέταση της διαδρομής του ήταν εν μέρει ο ρατσισμός.

Οι κατηγορίες εναντίον του Άρντεϊ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 41 ετών, έτυχαν ευρείας κάλυψης από μέσα ενημέρωσης στον βρετανικό τύπο, αφού ένας άλλος ακαδημαϊκός - ο Νέιθαν Κόφνας, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται «φυλετικός ρεαλιστής» και εκδιώχθηκε το 2024 από το Cambridge αφού κατηγορήθηκε για ρατσισμό - ισχυρίστηκε τον Ιούλιο ότι ανακάλυψε πολυάριθμες περιπτώσεις λογοκλοπής στο ακαδημαϊκό έργο του εκλιπόντος.

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης και δεξιοί σχολιαστές με πολυάριθμα δημοσιεύματα και άρθρα τους, ισχυρίζονταν ότι ο Άρντεϊ, ο οποίος αρνιόταν τις κατηγορίες, είχε επωφεληθεί αθέμιτα από τις πολιτικές πολιτισμικής πολυμορφίας, ισότητας και συμπερίληψης.

Το Good Law Project δήλωσε ότι «πολλοί υπογράφοντες» της εκστρατείας του είχαν «προειδοποιήσει ιδιωτικά πολλά μέσα ενημέρωσης ότι οι αδιάκοπες επιθέσεις τους κατά του δρ Άρντεϊ κινδύνευαν να τον οδηγήσουν στην αυτοκτονία».

Χθες, ο πρωθυπουργός Μπέρναμ δήλωσε πως ο ο θάνατος του Άρντεϊ αποτελεί «τραγωδία», ενώ συγγενείς και φίλοι του καταγγέλλουν εκστρατεία καταδίωξης κατά του πρώην καθηγητή του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Μια αγρυπνία προς τιμήν του εκλιπόντος ακαδημαϊκού θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Δευτέρας στην πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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