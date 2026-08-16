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Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι σκότωσε ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

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Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι σκότωσε ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο
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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα για επίθεση της Χεζμπολάχ, κατά την οποία τραυματίστηκαν τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες.

Ο Λίβανος έζησε την πιο αιματηρή ημέρα συγκρούσεων εδώ και μήνες, καθώς το Ιράν και οι ΗΠΑ φαίνεται να έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, ενόψει της λήξης, τη Δευτέρα, της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι σκότωσαν τον Abu Hassan Alaa, ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, μία ημέρα νωρίτερα. Συνολικά 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές επιθέσεις - μεταξύ αυτών και αρκετά παιδιά, σύμφωνα με το AFP - καθιστώντας τις συγκεκριμένες επιθέσεις τις φονικότερες από τότε που οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στις αρχές Ιουνίου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα για επίθεση της Χεζμπολάχ, κατά την οποία τραυματίστηκαν τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες νωρίς το Σάββατο. Το Ισραήλ προειδοποίησε την Κυριακή ότι θα πλήξει εκ νέου τη Χεζμπολάχ εάν αισθανθεί ότι απειλείται.

Οι συγκρούσεις στο περιθώριο του πολέμου με το Ιράν ενδέχεται να περιπλέξουν ακόμη περισσότερο τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, οι οποίες φαίνεται να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο ενόψει της τυπικής λήξης, τη Δευτέρα, της δικής τους εκεχειρίας που είχε συμφωνηθεί τον Ιούνιο.

Το Ιράν υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο παραβιάζουν την εκεχειρία.

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tags:
Ισραήλ
Λίβανος
Χεζμπολάχ
Μπενιαμίν Νετανιάχου
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