Οκτώ μουσουλμανικές χώρες καταδικάζουν την άρνηση του Ισραήλ να προχωρήσει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Όπως ανέφεραν, υπονομεύει έντονα τις συλλογικές προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.

Οκτώ μουσουλμανικές χώρες καταδίκασαν σήμερα την «άρνηση του Ισραήλ» να συνεχιστεί η εφαρμογή του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς ο απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ πραγματοποιεί συνομιλίες για το θέμα στην Αίγυτπο, πριν μεταβεί στο Ισραήλ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, του Πακιστάν, της Ινδονησίας, της Τουρκίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων καταδίκασαν, σε κοινή ανακοίνωσή τους που δημοσίευσε το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων (SPA), «την άρνηση του Ισραήλ να ακολουθήσει τον οδικό χάρτη για τη συνέχιση της εφαρμογής του ολοκληρωμένου σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα» και «την άρνηση του Ισραήλ για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους».

Αυτό, όπως είπαν, «υπονομεύει έντονα τις συλλογικές προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ