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Κατερίνη: Χειροπέδες σε άνδρα για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών

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Κατερίνη: Χειροπέδες σε άνδρα για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών
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Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Χειροπέδες σε ημεδαπό άνδρα για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης της ΕΛΑΣ. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του συλληφθέντα διαπιστώθηκε να καλλιεργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο δέκα δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως δύο μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επίσης, από την οικία του κατασχέθηκαν πέντε συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 274 γραμμαρίων καθώς και τρία αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
Ναρκωτικά
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