Nvidia: Στο επίκεντρο των αγορών ιδιωτικού κεφαλαίου για ανάπτυξη υποδομών ΑΙ

Η κίνηση αυτή δείχνει πόσο έντονα η εκρηκτική ζήτηση για υπολογιστική ισχύ AI προσελκύει θεσμικούς επενδυτές.

Η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο των αγορών ιδιωτικού κεφαλαίου αυτή την εβδομάδα, χάρη σε μια κολοσσιαία συμφωνία χρηματοδότησης για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με έξι μεγάλους χρηματοπιστωτικούς ομίλους για τη δημιουργία πλατφορμών χρηματοδότησης υπολογιστικής ισχύος, με στόχο την άντληση περισσότερων από 500 δισ. δολαρίων σε κεφάλαια τρίτων για υποδομές AI.

Η κίνηση αυτή δείχνει πόσο έντονα η εκρηκτική ζήτηση για υπολογιστική ισχύ AI προσελκύει θεσμικούς επενδυτές, καθώς κυβερνήσεις, μεγάλες εταιρείες και νεοφυείς επιχειρήσεις σπεύδουν να κατασκευάσουν κέντρα δεδομένων που θα υποστηρίζουν τα φορτία εργασίας της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες έχουν σηματοδοτήσει ότι οι δαπάνες για AI δεν πρόκειται να επιβραδυνθούν, με τις συνολικές επενδύσεις τους να αναμένεται να ξεπεράσουν τα 730 δισ. δολάρια φέτος.

Η Nvidia υπέγραψε μνημόνια συνεργασίας (MoUs) με τις Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs και KKR για τη δημιουργία των συγκεκριμένων πλατφορμών χρηματοδότησης, σύμφωνα με λεπτομέρειες που δημοσίευσαν αρχικά οι Financial Times και επιβεβαίωσε το Reuters.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, δήλωσε στο X ότι η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να παράσχει εγγύηση («backstop») ύψους έως και 125 δισ. δολαρίων, δηλαδή για το 25% των δυνητικών συμφωνιών. Παρομοίασε επίσης τα τσιπ της Nvidia με «περιουσιακά στοιχεία που παράγουν έσοδα», τα οποία έχουν ευρεία υιοθέτηση, είναι ευέλικτα και μπορούν να μεταφερθούν από έναν χρήστη σε άλλον.

Ωστόσο, η στήλη Breakingviews του Reuters, των Jonathan Guilford και Karen Kwok, αντιμετώπισε την κίνηση με μεγαλύτερο σκεπτικισμό.

Οι αρθρογράφοι παρομοίασαν τον Huang με πωλητή αυτοκινήτων που προωθεί ένα δημοφιλές μοντέλο: βλέπει ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση για υπολογιστική ισχύ, αλλά γνωρίζει ότι λιγότεροι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να την αγοράσουν.

Η λύση, σύμφωνα με τη στήλη, είναι να επιστρατευτούν οι βαθιές τσέπες της Wall Street ώστε να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό.

Το βασικό επιχείρημα είναι ότι η συγκεκριμένη χρηματοδοτική δομή υπάρχει επειδή οι ίδιοι οι πελάτες της Nvidia δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν μόνοι τους την τεράστια ανάπτυξη των υποδομών AI από τους δικούς τους ισολογισμούς.

Οι εταιρείες private equity και οι επενδυτικές εταιρείες χρέους έχουν αναδειχθεί σε κρίσιμη πηγή χρηματοδότησης για τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες αντιμετωπίζουν έλλειψη των ακριβών και περιορισμένης διαθεσιμότητας υποδομών AI που απαιτούνται για να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση.

Οι κατασκευαστές τσιπ έχουν σπεύσει να κλείσουν συμφωνίες, καθώς οι τεχνολογικές εταιρείες προσπαθούν να μειώσουν την εξάρτησή τους από τη Nvidia, με χρηματοδοτήσεις που έχουν ως εξασφάλιση τα τσιπ και εντάσσουν τις υποδομές AI στην ίδια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων με άλλες μορφές εξασφαλίσεων που χρησιμοποιούνται στις τιτλοποιημένες χρηματοδοτήσεις.

Η Apollo και η Blackstone χρηματοδοτούν επέκταση ύψους 35 δισ. δολαρίων της υπολογιστικής δυναμικότητας της Anthropic, χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένα τσιπ και λύσεις δικτύωσης της Broadcom, στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο διαχειριστών κεφαλαίων και της εταιρείας κατασκευής τσιπ.

Οι αναλυτές της Bank of America εκτιμούν ότι τα προγράμματα χρηματοδότησης τσιπ ενδέχεται να αντλούν χρέος με ρυθμό αντίστοιχο ή ίσως και ταχύτερο από εκείνον των hyperscalers, δηλαδή των μεγάλων εταιρειών cloud που διαθέτουν τεράστιες υποδομές data centers.

Ο αναλυτής της BofA, Tom Curcuruto, εκτιμά ότι το όχημα χρηματοδότησης τσιπ της Broadcom θα μπορούσε να αυξηθεί σε 370 δισ. δολάρια senior debt έως τα μέσα του 2029, προκειμένου να χρηματοδοτήσει υπολογιστική ισχύ 20 GW. Αυτό συνεπάγεται περίπου 150 δισ. δολάρια νέας καθαρής προσφοράς χρέους μόνο το 2027.

Η Meta είχε επίσης συνάψει τον Οκτώβριο συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 27 δισ. δολαρίων με την Blue Owl Capital, για να χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο έργο κέντρου δεδομένων της.

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