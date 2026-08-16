Φωτιά στη Σαλαμίνα: Διάσπαρτες εστίες χωρίς ενεργό μέτωπο αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του από τις φλόγες. Δέκα περιστατικά τραυματισμών με εγκαύματα και εισπνοή καπνού. Ξεκινά από Δευτέρα η καταγραφή των ζημιών.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:50

Διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Περιστέρια Σαλαμίνας στις 14:45, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά στο νησί, που εκδηλώθηκε στην περιοχή Σελήνια, περίπου στις 15:00, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική.

Με την έλευση της νύχτας τα εναέρια μέσα σταμάτησαν τις ρίψεις, αφήνοντας τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν επί του πεδίου για να αποτρέψουν τυχών αναζωπυρώσεις.

Δύο νεκροί

Τραγική εξέλιξη είχε η πυρκαγιά, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Περιστέρια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι δύο σοροί βρέθηκαν επί της οδού Ανδρομάχης, σε σημείο κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η Πυροσβεστική. Μέσα σε διάστημα μόλις επτά λεπτών, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τις συνθήκες να επιβαρύνονται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.

Από οικόπεδο με σκουπίδια ξεκίνησε η φωτιά - Ραγδαία εξάπλωση

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς (14:43) στην πυροσβεστική κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.

Μέσα σε διάστημα μόλις επτά λεπτών, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τις συνθήκες να επιβαρύνονται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Από τις φλόγες καταστράφηκαν αρκετές κατοικίες, με την πλήρη καταγραφή των ζημιών να διενεργείται μετά το πέρας της κατάσβεσης.

Από την Πυροσβεστική εξετάζεται αν υπάρχουν κάμερες στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς με βιντεοληπτικό υλικό που θα αξιολογηθεί από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο εμπρησμού είτε εξ αμέλειας είτε από δόλο. Και αυτό διότι θεωρείται πιθανό το ενδεχόμενο λόγω του σημείου έναρξης. Επίσης, η σχεδόν ταυτόχρονη έναρξη δεύτερης πυρκαγιάς σε άλλο σημείο του νησιού προβληματίζει έντονα.

Απεγκλωβισμοί δια θαλάσσης

Στους 571 ανέρχονται πλέον οι πολίτες που έχουν απεγκλωβιστεί από τις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες στη Σαλαμίνα, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης απομάκρυνσης, λόγω των πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, από το σύνολο των απεγκλωβισμένων, ακόμη 207 άτομα μεταφέρονται με δύο επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία στο λιμάνι της Φανερωμένης.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών από θαλάσσης συνεχίζεται στις πληγείσες παράκτιες περιοχές της Σαλαμίνας, με τις δυνάμεις του Λιμενικού να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Γεωργιάδης: Δέκα περιστατικά με εγκαύματα και εισπνοή καπνού

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπ. Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, συνολικά καταγράφηκαν 10 περιστατικά, ηλικίας 15-89 ετών, κυρίως με εγκαύματα και συμπτώματα από εισπνοή καπνού. Πέντε ασθενείς διακομίστηκαν ή βρίσκονται σε διαδικασία διακομιδής, μεταξύ των οποίων μία εγκαυματίας με εγκαύματα δευτέρου βαθμού στο 25% της επιφάνειας σώματος και μία ασθενής που διακομίζεται στο Θριάσιο. Τρεις ασθενείς εξήλθαν με οδηγίες, ενώ δύο παραμένουν σε φιλοξενία και παρακολούθηση. Όπως αναφέρει ο υπ. Υγείας, το ΚΕΠΥ παρακολουθεί την εξέλιξη και συντονίζει τις απαιτούμενες υγειονομικές ενέργειες.

Επικαιροποιημένη αναφορά από Πυρκαγιά Σαλαμίνας

Συνολικά καταγράφηκαν 10 περιστατικά, ηλικίας 15–89 ετών, κυρίως με εγκαύματα και συμπτώματα από εισπνοή καπνού. Πέντε ασθενείς διακομίστηκαν ή βρίσκονται σε διαδικασία διακομιδής, μεταξύ των οποίων μία εγκαυματίας με εγκαύματα… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 16, 2026

Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει ο Κατσαφάδος

Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει αύριο το μεσημέρι ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη με την δημοτική αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα στο νησί.

‘Όπως έγινε γνωστό, κινητοποιήθηκε ήδη ο κρατικός μηχανισμός και θα αρχίσουν άμεσα οι αυτοψίες από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, (ΓΔΑΕΦΚ), για την καταγραφή των ζημιών, σε συνεργασία με το Δήμο Σαλαμίνας.

Ο κ. Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τον Γενικό γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη, θα έχει σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι στο δημαρχείο Σαλαμίνας, με τον δήμαρχο και όλους τους αρμόδιους φορείς, όπου θα συζητηθούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών, το ταχύτερο δυνατό.

Όσον αφορά στις καταστροφές από την μεγάλη πυρκαγιά στην Σίβηρη Χαλκιδικής, βρίσκεται ήδη από σήμερα κλιμάκιο της ΓΔΑΕΦΚ στη Θεσσαλονίκη και αύριο θα μεταβεί στην Κασσάνδρα, όπου θα ξεκινήσει τις αυτοψίες στα καμένα.

Την Τετάρτη θα μεταβεί και ο υφυπουργός κ. Κατσαφάδος, μαζί με τον κ. Καμπούρη, οι οποίοι στις 12 το μεσημέρι θα έχουν σύσκεψη με τη δημοτική αρχή και τους φορείς στο δημαρχείο Κασσανδρίας, για την επίσπευση των διαδικασιών αποκατάστασης των καταστροφών και των αποζημιώσεων στους πληγέντες.

Δήμαρχος Σαλαμίνας: Η φωτιά ξεκίνησε μέσα σε δασική έκταση

Για την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, τις πρώτες πληροφορίες για τα δύο θύματα, αλλά και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη στήριξη των κατοίκων μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Σαλαμίνας, Γιώργος Θ. Παναγόπουλος.

Όπως ανέφερε, η φωτιά ξεκίνησε στην περιοχή Περιστέρια, μέσα σε δασική έκταση, ενώ αναφερόμενος στους δύο νεκρούς σημείωσε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει, πρόκειται για ζευγάρι.

«Από ό,τι έχω ενημερωθεί, εκεί βρέθηκε νεκρό ένα ζευγάρι, το οποίο πρέπει να εγκλωβίστηκε και να κάηκε εκείνη τη στιγμή. Δεν έχω περισσότερη πληροφόρηση για το θέμα αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι αναμένει την επίσημη ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να συνδέεται με ακαθάριστο οικόπεδο, ο κ. Παναγόπουλος τόνισε ότι το πρόβλημα των ακαθάριστων οικοπέδων είναι υπαρκτό στο νησί.

Όπως είπε, στη Σαλαμίνα υπάρχουν περισσότερα από 10.000 αδόμητα οικόπεδα, χωρίς να υπολογίζονται οι κατοικίες με μεγάλους ακάλυπτους χώρους, και «δυστυχώς δεν τα καθαρίζουν όλοι όπως θα έπρεπε».

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε, επίσης, στα μέτρα που έχει λάβει ο Δήμος για τη φιλοξενία και την εξυπηρέτηση των πολιτών που απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που απειλήθηκαν από τις φλόγες.

Όπως είπε, έχει ήδη διατεθεί δημοτική αίθουσα για την προσωρινή φιλοξενία κατοίκων, ενώ οργανώθηκε και η μεταφορά πολιτών από την παραλία Σατερλί, όπου συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός ανθρώπων, καθώς και από τη γειτονική περιοχή Κολώνες.

Για την απομάκρυνσή τους χρησιμοποιήθηκαν δύο φέρι μποτ, τα οποία μετέφεραν τους πολίτες στο πορθμείο της Φανερωμένης. Εκεί, σύμφωνα με τον δήμαρχο, είχαν ήδη διατεθεί λεωφορεία του τοπικού ΚΤΕΛ, προκειμένου να μεταφέρουν τον κόσμο προς το Δημαρχείο.

Στον χώρο φιλοξενίας προσφέρθηκαν νερό και φαγητό, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ομάδα του Ερυθρού Σταυρού, παρέχοντας υποστήριξη στους πολίτες που έχουν ανάγκη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

