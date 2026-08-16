Σαλαμίνα: Μεγάλη πυρκαγια σε Περιστέρια και Σελήνια - Δύο νεκροί, σπίτια στις φλόγες (upd)

Η επιχείρηση εξελίσσεται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς στη περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Εννιά άτομα με εγκαύματα. Κάηκαν σπίτια.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:41

Δύο πύρινα μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα, στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια, ενώ οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε μια τελευταία τραγική εξέλιξη, δύο σοροί έχουν εντοπιστεί στην περιοχή Περιστέρια, δηλαδή στο σημείο απ' όπου ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι δύο σοροί βρέθηκαν επί της οδού Ανδρομάχης, σε σημείο κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ηλικιωμένο ανδρόγυνο. Οι δύο πολίτες που βρήκαν τραγικό θάνατο εγλωβίστηκαν στις φλόγες πριν φτάσουν στο σημείο οι πυροσβέστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς (14:43) στην πυροσβεστική κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.

Μέσα σε διάστημα μόλις επτά λεπτών, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τις συνθήκες να επιβαρύνονται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή στιγμή η φωτιά καίει πεύκα, ενώ έχει προκαλέσει και ζημιές σε κατοικίες.

Από την Πυροσβεστική εξετάζεται αν υπάρχουν κάμερες στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς με βιντεοληπτικό υλικό που θα αξιολογηθεί από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο εμπρησμού είτε εξ αμέλειας είτε από δόλο. Και αυτό διότι θεωρείται πιθανό το ενδεχόμενο λόγω του σημείου έναρξης. Επίσης, η σχεδόν ταυτόχρονη έναρξη δεύτερης πυρκαγιάς σε άλλο σημείο του νησιού προβληματίζει έντονα.

Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί περαιτέρω και στο σημείο επιχειρούν πλέον συνολικά 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 58 οχήματα καθώς και πλήθος εθελοντικών οχημάτων. Για την αεροπυρόσβεση, και για τις δύο πυρκαγιές, έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Επιχειρούν συνολικά 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 58 οχήματα καθώς και πλήθος εθελοντικών οχημάτων. Για την αεροπυρόσβεση, και για τις δύο πυρκαγιές, έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας καθώς και της Περιφέρειας Αττικής όπου σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία πραγματοποιούν διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Απεγκλωβισμοί δια θαλάσσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από θαλάσσης στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πραγματοποιείται επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων στις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες, με τη συμμετοχή επτά πλωτών σκαφών του Λιμενικού και τη συνδρομή ιδιωτικών μέσων.

Στους 364 ανέρχονται πλέον οι πολίτες που έχουν απεγκλωβιστεί από τις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες στη Σαλαμίνα, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη λόγω των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, οι απεγκλωβισμένοι έχουν μετεπιβιβαστεί σε τρία επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, τα οποία παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση.

Παράλληλα, προς το σημείο κατευθύνεται ένα ακόμη επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών από τις παράκτιες ζώνες που επηρεάζονται από τις πυρκαγιές.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Περιστέρια #Σαλαμίνα.

Κινητοποιήθηκαν 92 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 4 Α/Φ και 3 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2026

Εννιά άτομα με εγκαύματα - Σε αυξημένη ετοιμότητα το ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ τέθηκε σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στις περιοχές Περιστέρια και Κακή Βίγλα στη Σαλαμίνα.

Στο πεδίο επιχειρούν τέσσερα ασθενοφόρα και μία μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης.Από την περιοχή των Περιστερίων παρελήφθησαν εννιά άτομα με εγκαύματα, τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Παράλληλα, ένας ηλικιωμένος παρελήφθη μετά τον απεγκλωβισμό του από την οικία του στην περιοχή της Κακής Βίγλας και μεταφέρθηκε επίσης στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Το ΕΚΑΒ παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεών του, εφόσον απαιτηθεί, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Σαλαμίνα προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Ειδικότερα πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

- Λεωφόρος Περιστερίων από το ύψος της οδού Αισωπού στην περιοχή Κολώνες, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Περιστέρια

- Λεωφόρος Περιστερίων από το ύψος της οδού Πυλέως, στην περιοχή Περιστέρια, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κολώνες

- Επι της οδού Αγίας Ζώνης από το ύψος της οδού Σουλίου στην περιοχή Κακή Βίγλα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σελήνια.

Ανοικτή η Αίθουσα «Μπόγρη» για την προσωρινή φιλοξενία πολιτών

Σε χώρο προσωρινής παραμονής και υποστήριξης για τους πολίτες που επηρεάζονται από την πυρκαγιά έχει μετατραπεί το Δημαρχείο Σαλαμίνας, με τον Δήμο να θέτει στη διάθεσή τους την Αίθουσα «Μπόγρη».

Σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου, η αίθουσα είναι ήδη ανοικτή και μπορούν να προσέλθουν όσοι χρειάζονται έναν ασφαλή χώρο προσωρινής φιλοξενίας.

Έχει επίσης προβλεφθεί η παροχή νερού και βασικής υποστήριξης στους πολίτες που θα καταφθάσουν στο σημείο.

Ο Δήμος Σαλαμίνας καλεί τους κατοίκους να παραμένουν ψύχραιμοι, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και να ενημερώνονται αποκλειστικά από επίσημες πηγές.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι δημοτικές υπηρεσίες παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή βοήθειας όπου απαιτηθεί.

Συνεχή μηνύματα απ’ το 112

Διαδοχικά, νέα μηνύματα από το 112 έχουν εκδοθεί λόγω της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, με τις Αρχές να καλούν κατοίκους και όσους βρίσκονται σε αρκετές περιοχές του νησιού να απομακρυνθούν προς ασφαλέστερα σημεία.

Ειδικότερα, όσοι βρίσκονται στις περιοχές ΔΕΗ Χαλιώτη και Περάνη καλούνται να απομακρυνθούν μέσω της Λεωφόρου Περιστεριών προς το Αιάντειο.

Αντίστοιχη οδηγία έχει δοθεί και για όσους βρίσκονται στις περιοχές Περιστέρια και Αίας Κλαμπ, οι οποίοι καλούνται επίσης να κινηθούν μέσω της Λεωφόρου Περιστεριών με κατεύθυνση προς το Αιάντειο.

Νεότερο μήνυμα του 112 αφορά και την περιοχή Κακή Βίγλα, με τους πολίτες που βρίσκονται εκεί να καλούνται να απομακρυνθούν προς το Αιάντειο.

Σε όλες τις ειδοποιήσεις επισημαίνεται ότι οι πολίτες θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ertnews