Αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων με τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν ζητά ο Τραμπ

Οι γεμάτες αποθήκες, οι χαμηλές τιμές αγροτικών προϊόντων και οι υψηλές τιμές εισροών για την καλλιέργεια έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κλίμα.

Όσο γνωστοποιούνται οι όροι της προσωρινής ειρήνευσης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, οι λεπτομέρειες γίνονται αποκαλυπτικές: στις συνομιλίες της Ελβετίας, μάλιστα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς πρότεινε να χρησιμοποιηθεί άμεσα μέρος των παγωμένων στις ΗΠΑ και Κατάρ ιρανικών κεφαλαίων για αγορά αμερικανικού καλαμποκιού, σόγια και σιταριού.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η αμερικανική διοίκηση, ήδη εργάζεται πάνω στο έργο αυτό. Τα ιρανικά παγωμένα κεφάλαια στις ΗΠΑ ανέρχονται σε πολλά δισ. δολάρια, ενώ στο Κατάρ στα 6 δισ. δολάρια. Οι Αμερικανοί προτείνουν τα αποδεσμευμένα κεφάλαια να κατευθύνονται υπό την επίβλεψη ΗΠΑ και Κατάρ, κατευθείαν σε εμπόρους αγροτικών προϊόντων ώστε να εξαχθούν στην Περσία.

Μιλώντας στο Tasnim News Agency, ο Κυβερνήτης της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν υπογράμμισε ότι «δεν είμαστε υποχρεωμένοι να αγοράσουμε τα αμερικανικά προϊόντα με τα παγωμένα κεφάλαιά μας». Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι: «θα αγοράσουμε, εάν η τιμή και η ποιότητά τους είναι καλύτερη των ανταγωνιστών τους…». Το Al Jazeera, ανέφερε πριν λίγο, ότι το τελικό ποσό που συμφωνήθηκε, φτάνει τα 12 δισ. δολάρια, μένει όμως, να επιβεβαιωθεί και επισήμως.

Έσχατο μέτρο στήριξης του εισοδήματος των Αμερικανών αγροτών

Οι στρατιωτικοί και διπλωματικοί αναλυτές, ίσως τοποθετηθούν στο θέμα με το δικό τους τρόπο. Εμείς, εντοπίσαμε το ενδιαφέρον της είδησης στους τρόπους που εφευρίσκουν πια τα ανεπτυγμένα κράτη να στηρίξουν τους αγρότες τους και την αγροτική τους οικονομία. Οι γεμάτες αποθήκες, οι χαμηλές τιμές αγροτικών προϊόντων και οι υψηλές τιμές εισροών για την καλλιέργεια έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κλίμα σε ολόκληρο τον αγροτικό κόσμο στις ανεπτυγμένες οικονομίες.

Οι πολιτικοί, σαφώς και ενδιαφέρονται τόσο να στηρίξουν τους αγρότες τους, όσο και να διασφαλίσουν ένα λογικό επίπεδο τιμών και διατροφικής ασφάλειας για τους καταναλωτές. Όταν, όμως, επελαύνουν φθηνή σόγια από την Βραζιλία, πάμφθηνος ηλιόσπορος από την Αργεντινή, καλαμπόκι από την Ρωσία και οτιδήποτε άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί, τότε η κατάσταση γίνεται δύσκολη και μόνο «καινοτόμες λύσεις» σαν κι αυτή, μπορεί να δώσουν μια έστω, προσωρινή λύση.