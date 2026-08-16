Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν 18χρονο και 60χρονη στην παραλία Αγίας Τριάδας

Οι ασθενείς αφού σταθεροποιήθηκαν διακομίστηκαν με ασφάλεια σε εφημερεύον νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σήμερα σε δύο περιστατικά καρδιακής ανακοπής από πνιγμό, ενός 18χρονου αγοριού και μιας 60χρονης γυναίκας, στην παραλία της Αγίας Τριάδας, στον δήμο Θερμαϊκού.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, η άμεση επέμβαση και η εφαρμογή των διεθνών πρωτοκόλλων εξειδικευμένης υποστήριξης ζωής με ΚΑΡΠΑ, απινιδωτή, διαχείριση αεραγωγού με διασωλήνωση και χορήγηση ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής οδήγησε στην ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας.

Οι ασθενείς αφού σταθεροποιήθηκαν διακομίστηκαν με ασφάλεια σε εφημερεύον νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω αντιμετώπιση. Στο συμβάν επιχείρησαν δύο συμβατικά ασθενοφόρα και μία κινητή ιατρική μονάδα και συνολικά έξι διασώστες και ένας γιατρός ΕΚΑΒ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ