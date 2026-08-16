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Γεραπετρίτης: Επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του Αντρίι Σιμπίχα

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Γεραπετρίτης: Επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του Αντρίι Σιμπίχα
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Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, καθώς και στην ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του Αντρίι Σιμπίχα, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, καθώς και στην ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς την Ουκρανία μετά τις πρόσφατες πυραυλικές επιθέσεις, ενώ ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε από την πλευρά του τη συμπαράστασή του προς την Ελλάδα για τις δασικές πυρκαγιές.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης ζητήματα που αφορούν τη θαλάσσια ασφάλεια, την ασφαλή διέλευση των πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα και τη διαφύλαξη της επισιτιστικής ασφάλειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Γιώργος Γεραπετρίτης
Υπουργείο Εξωτερικών
Ουκρανία
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