Κολομβία: Ο εκλεγμένος πρόεδρος της σκληρής δεξιάς υπόσχεται «νέα εποχή»

Μίλησε για την «έναρξη νέας ιστορίας για το έθνος», «νέας εποχής», απευθυνόμενος σε χιλιάδες οπαδούς του στη Μπαρανκίγια (βόρεια).

Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Κολομβίας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, πανηγύρισε χθες Κυριακή την έναρξη «νέας εποχής» στη χώρα, μετά τη νίκη του επί του υποψηφίου της παράταξης που σχημάτισε την πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς στην ιστορία του κράτους της Λατινικής Αμερικής. Μίλησε για την «έναρξη νέας ιστορίας για το έθνος», «νέας εποχής», απευθυνόμενος σε χιλιάδες οπαδούς του στη Μπαρανκίγια (βόρεια).

Ο 47χρονος ποινικολόγος, δηλωμένος θαυμαστής του Aμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να κέρδισε με οριακή διαφορά τον αντίπαλό του, τον γερουσιαστή της αριστεράς Ιβάν Σεπέδα, στον χθεσινό δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Ο εκλεγμένος πρόεδρος, που ευαγγελίζεται μετωπική επίθεση εναντίον των ένοπλων οργανώσεων που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, επανέλαβε πως θα καταδιώξει τους «εγκληματίες» στο πλαίσιο «του Συντάγματος και των νόμων της δημοκρατίας».

Συγχαρητήρια του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο τηλεφώνησε για να «συγχαρεί» τον υποψήφιο της λεγόμενης σκληρής δεξιάς στην Κολομβία, τον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, μετά τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθη στη χώρα αυτή, ανέφερε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας μέσω X.

Ο κ. δε λα Εσπριέγια οδεύει να επικρατήσει του αριστερού γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα με οριακή διαφορά, με σχεδόν όλες τις ψήφους να έχουν καταμετρηθεί. Ο κ. Σεπέδα δεν έχει αναγνωρίσει την ήττα του, λέει πως θα περιμένει να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση και ο έλεγχος αμφισβητούμενων ψηφοδελτίων.