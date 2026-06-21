Κατς: Κανένας περιορισμός για τις ισραηλινές δυνάμεις στον Λίβανο

«Δεν υπήρξε ποτέ και δεν υπάρχει σήμερα κανένας περιορισμός που να εμποδίζει τους στρατιώτες (...) στον Λίβανο να επιχειρούν για να εξουδετερώσουν τις απειλές».

Το Ισραήλ δηλώνει ότι κανένας περιορισμός δεν εφαρμόζεται στις ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούν «για την εξουδετέρωση των απειλών» στον Λίβανο, δήλωσε ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς επαναλαμβάνοντας ότι οι δυνάμεις θα παραμείνουν εντός της εδαφικής ζώνης που κατέχουν στον νότιο Λίβανο, την οποία το Ισραήλ ονομάζει «ζώνη ασφαλείας».

«Δεν υπήρξε ποτέ και δεν υπάρχει σήμερα κανένας περιορισμός που να εμποδίζει τους στρατιώτες (...) στον Λίβανο να επιχειρούν για να εξουδετερώσουν τις απειλές», δηλώνει σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο υπουργός Αμυνας.

«Το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από την ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο», επανέλαβε.

Λίγη ώρα πριν, το Ιράν προειδοποίησε ότι καμία συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι δυνατή χωρίς ειρήνη στον Λίβανο πριν από την έναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ σήμερα το απόγευμα στις ελβετικές Αλπεις, λίγες ημέρες μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή.

«Χωρίς την εφαρμογή των όρων αυτών - κυρίως της ρήτρας 1 (που προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου) - δεν είναι δυνατόν να εισέλθουμε στην φάση της διαπραγμάτευσης για τελική συμφωνία», έγραψε στο Χ ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Το πρωτόκολλο συμφωνίας προβλέπει περίοδο 60 ημερών διαπραγμάτευσης για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν πριν από την κατάληψη σε οριστική ειρηνευτική συμφωνία.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας είχε δηλώσει ότι η κατάσταση στον Λίβανο θα είναι το «βασικό» θέμα των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες που ξεκινούν σήμερα στην Ελβετία, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

«Το σιωνιστικό καθεστώς συνεχίζει να παραβιάζει τις δεσμεύσεις του για τον Λίβανο. Αυτό θα είναι το βασικό θέμα των σημερινών συνομιλιών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ προσθέτοντας ότι η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου θα συζητηθούν επίσης,

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ⁠Fars μετέδωσε επικαλούμενο στρατιωτική πηγή ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και ότι το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης δεν έχει εκδώσει άδειες για την διέλευση κανενός πλοίου μέχρι νεωτέρας.

Το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε χθες το κλείσιμο του Ορμούζ αφού η Τεχεράνη κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία που συμφωνήθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζοντας τις εχθροπραξίες στον Λίβανο και τις ΗΠΑ ότι δεν τηρούν την δέσμευσή τους να αναγκάσουν το Ισραήλ να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ