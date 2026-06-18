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Τετ α τετ Μητσοτάκη - Ζελένσκι στις Βρυξέλλες

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Τετ α τετ Μητσοτάκη - Ζελένσκι στις Βρυξέλλες
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Κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρουν ότι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρουν ότι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπολέμου ζώνης και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό drone στη Λευκάδα.

Τέλος, συζητήθηκε η προοπτική της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ουκρανίας.

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tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ουκρανία
Ευρωπαϊκή Ένωση
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