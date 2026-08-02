Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική - Ξεκίνησαν να επιχειρούν τα αεροσκάφη

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σε Αγία Παρασκευή το ένα μέτωπο, ενώ ένα δεύτερο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, που ξεκίνησε από τη Βοιωτία. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στη Δυτική Αττική, το ένα μέτωπο είναι στην Αγία Παρασκευή ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες στο Κρύο Πηγάδι, ενώ το δεύτερο είναι αυτό που κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδηλίου. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική έχουν ξεκινήσει ρίψεις νερού από αέρος και αεροσκάφη. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή στην πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα εκ των οποίων τα 3 για το συντονισμό τους.

Νωρίτερα, διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε πολίτες της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να απομακρυνθούν λόγω της πυρκαγιάς. Ειδικότερα εκκενώθηκαν οι περιοχές Αγία Σκέπη και Κανδήλι ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και 'Αγιος Σαράντης.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν και συγκεκριμένα 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα. Επιπλέον, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ».

Επίσης, μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία. Παράλληλα, δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Ακόμη, λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί.

Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ