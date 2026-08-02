Ειδήσεις | Ελλάδα

Κεφαλονιά: Συνελήφθη 44χρονος για εμπρησμό από πρόθεση

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κεφαλονιά: Συνελήφθη 44χρονος για εμπρησμό από πρόθεση
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Σύμφωνα με την προανάκριση που διενεργήθηκε από τους Ανακριτικούς Υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου, ο 44χρονος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά με χρήση γυμνής φλόγας.

Στη σύλληψη ενός 44χρονου ημεδαπού για εμπρησμό από πρόθεση προχώρησαν οι Αρχές στην Κεφαλονιά, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 1 Αυγούστου, στις 23:21, στην περιοχή Πάστρα.

Σύμφωνα με την προανάκριση που διενεργήθηκε από τους Ανακριτικούς Υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου, υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ο 44χρονος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά με χρήση γυμνής φλόγας.

Η πυρκαγιά έχει μέχρι στιγμής κάψει έκταση μεγαλύτερη των 6.000 στρεμμάτων.

Ο 44χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, κατόπιν σχετικών εισαγγελικών εντολών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις εμπρησμών και είχε καταδικαστεί, εκτίοντας ποινή για συναφείς πράξεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πράσινα τιμολόγια: Διττή εικόνα στις χρεώσεις Αυγούστου με την μέση τιμή στα 18,8 λεπτά/kWh – Αύξηση 8% από μήνα σε μήνα

Ανάγκη πακέτων στήριξης παραγωγών για να συνεχίσουν μετά από φυσικές καταστροφές

Πυρκαγιές: Γιατί οι φωτιές γίνονται όλο και πιο ανεξέλεγκτες στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο

tags:
Πυροσβεστική
Πυρκαγιά
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider