OPEC: Συμφωνία για συνολική αύξηση της ημερήσιας παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια

Ο οργανισμός των πετρελαιοπαραγωγών χωρών σχεδιάζει επί του παρόντος να διατηρήσει αμετάβλητα τα επίπεδα παραγωγής για το υπόλοιπο του έτους, μετά την προγραμματισμένη αύξηση του Σεπτεμβρίου.

Οι βασικές χώρες της συμμαχίας OPEC+ ενέκριναν τη νέα, μικρής κλίμακας αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής πετρελαίου, μια κίνηση που θα ολοκληρώσει τη θεωρητική αποκατάσταση της παραγωγής που είχε περικοπεί το 2023 και θα τους δώσει τη δυνατότητα να προσθέσουν περισσότερα βαρέλια στην αγορά μόλις τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Επτά κράτη-μέλη, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, συμφώνησαν να αυξήσουν τον συλλογικό στόχο παραγωγής τους κατά επιπλέον 188.000 βαρέλια ημερησίως από τον επόμενο μήνα, όπως ανακοίνωσε η ομάδα μετά την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή.

Η ομάδα αυξάνει τις ποσοστώσεις παραγωγής κάθε μήνα καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, παρότι η προσφορά πετρελαίου από την περιοχή εξακολουθεί να περιορίζεται λόγω της σύγκρουσης. Το Bloomberg μετέδωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο OPEC+ σχεδιάζει επί του παρόντος να διατηρήσει αμετάβλητα τα επίπεδα παραγωγής για το υπόλοιπο του έτους, μετά την προγραμματισμένη αύξηση του Σεπτεμβρίου.

Αν και η συγκεκριμένη αύξηση έχει προς το παρόν κυρίως συμβολικό χαρακτήρα, ενδέχεται να δώσει στη Σαουδική Αραβία μεγαλύτερη ευελιξία να αυξήσει περαιτέρω την παραγωγή όταν οι ροές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα, συμβάλλοντας στην αναπλήρωση των παγκόσμιων αποθεμάτων, τα οποία έχουν μειωθεί σημαντικά.

Η στενότητα στην προσφορά που έχει προκαλέσει η σύγκρουση αυξάνει το κόστος καυσίμων όπως η βενζίνη και το ντίζελ, ενισχύοντας τους φόβους για μια νέα έξαρση του πληθωρισμού.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε αυτό το Σαββατοκύριακο ότι οι ΗΠΑ θα αναβάλουν τυχόν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής τον ενημέρωσαν ότι εργάζονται για την επίτευξη συμφωνίας.

Μια μελλοντική αύξηση της προσφοράς πετρελαίου από τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (OPEC) και τους συμμάχους του θα μπορούσε να επαναφέρει το πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, το οποίο αναμενόταν να εμφανιστεί φέτος πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Μια σύντομη εικόνα αυτής της εξέλιξης καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της προσωρινής εκεχειρίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όταν εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που είχαν εγκλωβιστεί εξήχθησαν μέσω των Στενών του Ορμούζ, δημιουργώντας πρόσκαιρα υπερπροσφορά στην αγορά.

Η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον OPEC+ τον Μάιο, έπειτα από χρόνια δυσαρέσκειας για τους περιορισμούς παραγωγής που επέβαλλε ο οργανισμός, έχει επίσης ενισχύσει τις εικασίες ότι ο όμιλος θα μπορούσε κάποια στιγμή να οδηγηθεί σε ανταγωνισμό για την κατάκτηση μεγαλύτερου μεριδίου της αγοράς.

Η υποομάδα των επτά χωρών θα συνεχίσει να πραγματοποιεί μηνιαίες συνεδριάσεις, με την επόμενη να έχει προγραμματιστεί για τις 6 Σεπτεμβρίου.

Τα μέλη του OPEC+ από τη Μέση Ανατολή - Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Κουβέιτ και Ιράν - κατάφεραν να αποκαταστήσουν μέρος της παραγωγής που είχε διακοπεί λόγω του πολέμου κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας του Ιουνίου μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ωστόσο, η ανάκαμψη αυτή ανακόπηκε όταν η επανέναρξη των εχθροπραξιών προκάλεσε νέες διαταραχές στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και επέκτεινε την αστάθεια στην Ερυθρά Θάλασσα.

Παράλληλα, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι συνδέονται με το Ιράν, ανακοίνωσαν αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας, απειλώντας τη διαδρομή εξαγωγών μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, την οποία το βασίλειο χρησιμοποιεί ως εναλλακτική οδό έναντι του Περσικού Κόλπου.

Η αύξηση της παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως που έχει προγραμματίσει ο OPEC+ για τον Σεπτέμβριο ολοκληρώνει - τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο - την αναστροφή δύο διαδοχικών γύρων περικοπών παραγωγής που είχαν αποφασιστεί το 2023, όταν η συμμαχία επιδίωκε να αποτρέψει τη δημιουργία υπερπροσφοράς στην αγορά πετρελαίου.

Εξαιρουμένου του μεριδίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, οι συγκεκριμένες περικοπές ανέρχονταν συνολικά σε περίπου 3,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Ωστόσο, στην πράξη έχει αποκατασταθεί σημαντικά μικρότερος όγκος παραγωγής, καθώς οι τεχνικοί περιορισμοί δεν επιτρέπουν σε πολλές χώρες να αυξήσουν την παραγωγή τους όσο προβλέπουν οι ποσοστώσεις τους.

Αντιπρόσωποι των κρατών-μελών δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι, μετά την αύξηση του Σεπτεμβρίου, οι ποσοστώσεις παραγωγής αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητες έως το τέλος του έτους. Η απόφαση αυτή συνάδει με το σχέδιο διατήρησης σε ισχύ μιας τρίτης δέσμης περικοπών παραγωγής, η οποία εφαρμόζεται από το 2022. Παρ' όλα αυτά, ένας από τους αντιπροσώπους επισήμανε ότι το σχέδιο μπορεί να αναθεωρηθεί, ανάλογα με τις εξελίξεις.

Όπως συνέβη και με τις δύο προηγούμενες δέσμες περικοπών, πολλές χώρες του OPEC+ θα δυσκολευτούν να επαναφέρουν μεγάλο μέρος αυτής της τελευταίας ανενεργής παραγωγικής δυναμικότητας, καθώς τα τελευταία χρόνια η παραγωγική τους ικανότητα έχει υποβαθμιστεί. Ακόμη και πριν ο πόλεμος αναγκάσει τους παραγωγούς του Περσικού Κόλπου να περιορίσουν την εξόρυξη, η συντριπτική πλειονότητα της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας της συμμαχίας βρισκόταν στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), η Ρωσία παράγει εδώ και καιρό σημαντικά λιγότερο πετρέλαιο από το επιτρεπόμενο όριο, καθώς εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες των κυρώσεων που της επιβλήθηκαν μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Το Καζακστάν, από την πλευρά του, αναγκάστηκε να μειώσει την παραγωγή του ύστερα από σειρά επιθέσεων σε πλοία που φόρτωναν πετρέλαιο στο ή κοντά στον τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC) στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Ο σταθμός αυτός διαχειρίζεται περίπου το 80% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Καζακστάν.

Σε κάθε περίπτωση, το Καζακστάν παραβιάζει συστηματικά την ποσόστωση παραγωγής που του έχει αποδοθεί από τον OPEC+, γεγονός που περιορίζει τη σημασία οποιασδήποτε αύξησης του επίσημου στόχου του. Σύμφωνα με τον IEA, η χώρα παρήγαγε 1,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Μάιο.

Το πόσο πετρέλαιο θα επιτρέψει ο OPEC+ στα κράτη-μέλη του να παράγουν το επόμενο έτος θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της μέγιστης παραγωγικής τους ικανότητας. Η σχετική μελέτη πραγματοποιείται από τη συμβουλευτική εταιρεία DeGolyer and MacNaughton Corp., με έδρα το Ντάλας, και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο. Τα ευρήματά της θα εξεταστούν από τους υπουργούς των κρατών-μελών στη συνεδρίασή τους στα τέλη Νοεμβρίου.

Τον Ιούνιο, το Ιράκ προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει το παράδειγμα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και να αποχωρήσει από τον OPEC, παρά το γεγονός ότι συγκαταλέγεται στα ιδρυτικά μέλη του οργανισμού από το 1960, εάν δεν του δοθεί μια επαρκώς υψηλή βάση υπολογισμού της ποσόστωσής του. Στη συνέχεια, ωστόσο, η Βαγδάτη μετρίασε τη συγκεκριμένη απειλή.