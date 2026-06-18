Προϋπολογισμός ΕΕ 2028-2034: Η Σύνοδος «κλωτσά το τενεκεδάκι» παρακάτω

Την ώρα που τα γεωπολιτικά θέματα αναμένεται εύλογα να κυριαρχήσουν στη σημερινή και αυριανή Σύνοδο Κορυφής, στο ζήτημα του επόμενου κοινοτικού προϋπολογισμού, το αποτέλεσμά της δεν αναμένεται να προκαλέσει εκπλήξεις: «Κλωτσάμε το τενεκεδάκι παρακάτω»…

Την ώρα που τα γεωπολιτικά θέματα αναμένεται εύλογα να κυριαρχήσουν στη σημερινή και αυριανή Σύνοδο Κορυφής, στο ζήτημα του επόμενου κοινοτικού προϋπολογισμού, το αποτέλεσμά της δεν αναμένεται να προκαλέσει εκπλήξεις: «Κλωτσάμε το τενεκεδάκι παρακάτω»…

Στις αρχικές διαπραγματεύσεις, κανενός είδους συμφωνία στο ύψος του ΠΔΠ 2028-2034 δεν έχει επιτευχθεί, με τους «φειδωλούς» στην παρούσα φάση να έχουν -πέραν των αξιώσεων των φίλων της Συνοχής για σταθερά, χωρίς περικοπές, κονδύλια σε ΚΑΠ και Πολιτική Συνοχής- να αντιμετωπίσουν και το εύλογο επιχείρημα της κατάργησης των rebates για όσους έχουν θετική συνεισφορά στον προϋπολογισμό.

Αν σκεφτεί κανείς ότι τα κονδύλια του νέου προϋπολογισμού καλούνται να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα αλλά και την άμυνα της ΕΕ -κάτι που πρεσβεύουν με έμφαση και οι «φειδωλοί»-, στην παρούσα φάση της διαπραγμάτευσης, οι χώρες της συνοχής -μεταξύ τους και η Ελλάδα- φαίνεται να έχουν «παίξει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τα χαρτιά τους».

Όπως αναμένεται να ανακοινώσουν οι 27 στα συμπεράσματα της Συνόδου, το μπαλάκι περνά στην προεδρία της Ιρλανδίας, η οποία καλείται πλέον τον Οκτώβριο να εργαστεί πάνω στο nego box της Κυπριακής προεδρίας. Διακηρυγμένος στόχος παραμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαπραγμάτευσης φέτος ώστε το 2027 να προωθηθούν οι απαραίτητες νομοθετικές διαδικασίες ενόψει της εφαρμογής του νέου προϋπολογισμού τον Ιανουάριο του 2028, αυτό ωστόσο είναι περισσότερο «τυπική διατύπωση», με τις πιθανότητες να γίνει πράξη να παραμένουν ελάχιστες.

Την προεδρία της Ιρλανδίας θα ακολουθήσουν αυτές της Λιθουανίας και την Ελλάδας, με το μπαλάκι πιθανότατα και με βάση την εμπειρία της λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών να καταλήγει και να ολοκληρώνεται στα τέλη του 2027.