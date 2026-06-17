Τρίτη διεθνής διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας στην Κύπρο

Είναι η πρώτη επίσκεψη εκτός χώρας του πρώην πρωθυπουργού μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ. Χθες συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στην Κύπρο πραγματοποιείται η τρίτη διεθνής διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας με θέμα «Θεμελιώνοντας τον οικονομικό πατριωτισμό, την υπεράσπιση της δημοκρατίας, την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Είναι η πρώτη επίσκεψη εκτός χώρας του πρώην πρωθυπουργού μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ. Χθες συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με πηγές της λεωφόρου Αμαλίας η 3η Διεθνής Διάσκεψη του ΙΝΑΤ έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία η ΕΛΑΣ να έχει αναδειχθεί σε δεύτερο κόμμα με βάση τις δημοσκοπήσεις και ο Αλέξης Τσίπρας, θέλει να παρουσιάσει ένα όσο πιο επεξεργασμένο πρόγραμμα γίνεται το οποίο θα εδράζεται στην πεποίθησή του περί σύγκλισης των τριών ιδεολογικών ρευμάτων της «πληθυντικής αριστεράς»: Της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως υπογραμμίζεται, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην παρουσία στην 3η διάσκεψη, του Τομά Πικετί καθώς είναι ένας από τους τρεις αρχιτέκτονες της έννοιας του οικονομικού πατριωτισμού που αποτελεί βασικό πρόταγμα της ΕΛΑΣ. Στην διάσκεψη μετέχει η Μάγια Αλιέντε πρώην πρόεδρος της Βουλής της Χιλής και εγγονή του ιστορικού πρώην προέδρου, Σαλβαδόρ Αλιέντε, στέλνοντας μήνυμα υπεράσπισης της Δημοκρατίας σε μια περίοδο ανόδου της Ακροδεξιάς.

Στον πυρήνα της εφετινής διάσκεψης του ΙΝΑΤ βρίσκονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα. Για τον λόγο αυτό, θα υπάρχει σημαντική εκπροσώπηση από την Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συζητηθεί φυσικά και το Κυπριακό. Στο πάνελ της Διάσκεψης για το Κυπριακό θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, ο επικεφαλής της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη Λευκωσία, Μεχμέτ Χαρμαντσί, ο Πρέσβυς Ανδρέας Μαυρογιάννης και η Πρόεδρος του CTP, Sıla Usar İncirli.

Ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σε περίοδο κινητικότητας για το Κυπριακό, στέλνει ένα σοβαρό μήνυμα για την ειρήνη, έχοντας στο πλευρό του τόσο Ελληνοκυπρίους όσο και Τουρκοκύπριους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ