Τουρκία-Ισραήλ: Επίθεση Ερντογάν κατά Νετανιάχου

Στη σκληρή ρητορική κατά της κυβέρνησης του Ισραήλ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου επανήλθε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στη σκληρή ρητορική κατά της κυβέρνησης του Ισραήλ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου επανήλθε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ παράλληλα διατύπωσε αυστηρές προειδοποιήσεις για την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου αναμένεται η παρουσία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε την κυβέρνηση του Ισραήλ και τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι «αποσταθεροποιεί την Ανατολική Μεσόγειο» και «λειτουργεί κυριολεκτικά ως εστία φυματίωσης και εργοστάσιο διχόνοιας, προκαλώντας συνεχώς αναταραχές σε μια ευρεία περιοχή» ενώ τόνισε ότι η τουρκική ασφάλεια συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις σε Συρία και Λίβανο. «Η ασφάλεια της Τουρκίας δεν ξεκινά από την Αντιόχεια, αλλά από το Χαλέπι, τη Δαμασκό και τη Βηρυτό. Δεν θα ανεχθούμε καμία επιβολή γεγονότων στις χώρες των αδελφών μας, ούτε θα κλείσουμε τα μάτια σε επιθέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο ο Τούρκος Πρόεδρος, προέβη σε προειδοποιήσεις για την Ανατολική Μεσόγειο. «Ας μην ξεχνά κανείς ότι όταν η φωτιά φουντώνει, δεν καίει μόνο την περιοχή, αλλά οι σπίθες πέφτουν σε όλο τον κόσμο. Αν δεν σταματήσει η ληστεία του Ισραήλ, το τίμημα θα το πληρώσει όχι μόνο η περιοχή, αλλά και όλη η ανθρωπότητα», είπε, μεταξύ άλλων.

Τέλος, έκανε αναφορά στις προετοιμασίες για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, λέγοντας: «Έχουμε εντείνει τις προετοιμασίες μας, ώστε η Σύνοδος Κορυφής της Άγκυρας να αποτελέσει ορόσημο στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Η πρόσφατη ανακοίνωση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος κ. Τραμπ θα συμμετάσχει αυτοπροσώπως στη σύνοδο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενότητα της Συμμαχίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ