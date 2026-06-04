ΥΠΕΞ: Συγχαρητήριο μήνυμα στις χώρες που εξελέγησαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το ΥΠΕΞ συγχαίρει Αυστρία, Κιργιζιστάν, Πορτογαλία, Τρινιντάντ και Τομπάγκο και Ζιμπάμπουε για την εκλογή τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ 2027-2028.

«Συγχαρητήρια στην Αυστρία, το Κιργιζιστάν, την Πορτογαλία, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο και τη Ζιμπάμπουε για την εκλογή τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2027-2028», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».

«Ως τρέχον μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ελλάδα τονίζει τη σημασία του πολυμερισμού, της στήριξης του ζωτικού έργου του Συμβουλίου Ασφαλείας για την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας, καθώς και του ρόλου των Ηνωμένων Εθνών στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας», τονίζει.