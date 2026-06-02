Σε πάνω από 15 νέες χώρες ανοίγει τα «φτερά» του το Mythos της Anthropic

«Βήμα» σε 150 επιπλέον συνεργάτες σε περισσότερες από 15 χώρες ανοίγει το το Project Glasswing της Anthropic, μια πρωτοβουλία ασφαλείας για την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, δίνεται περιορισμένη, ιδιωτική πρόσβαση στο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Mythos σε επιλεγμένους οργανισμούς και κυβερνήσεις.

Η πολυτιμότερη startup τεχνητής νοημοσύνης του σχεδόν 1 τρισ. δολαρίων δήλωσε ότι οι νέοι συνεργάτες θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας πριν αποκτήσουν πρόσβαση στο Mythos.

Η Anthropic διεξήγαγε τις δοκιμές του Mythos με 50 συνεργάτες τον Απρίλιο, αφού εξέφρασε ανησυχίες για την κυβερνοασφάλεια και φόβους ότι οι χάκερ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το ΑΙ μοντέλο για να αποκαλύψουν τρωτά σημεία λογισμικού.

Αυτές οι αγωνίες τράβηξαν την προσοχή του Λευκού Οίκου και οδήγησαν σε συναντήσεις με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.