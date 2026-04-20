Τραμπ: «Η νέα συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν θα είναι πολύ καλύτερη από αυτή του 2015»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι η συμφωνία για τα πυρηνικά την οποία διαπραγματεύεται με το Ιράν θα είναι «κατά πολύ καλύτερη» από τη διεθνή συμφωνία του 2015 για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

«Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ που κάνουμε με το Ιράν θα είναι ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΗ από την JCPOA, την κοινώς λεγόμενη Πυρηνική Συμφωνία του Ιράν» έγραψε σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social μετά τις επικρίσεις που δέχτηκε από ορισμένους Δημοκρατικούς και ειδικούς στα πυρηνικά ότι πιέζει για γρήγορες διαπραγματεύσεις σε ένα εξαιρετικά σύνθετο θέμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι «δεν βρίσκεται υπό καμία πίεση» για να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, ωστόσο «όλα θα συμβούν σχετικά γρήγορα».

«Αν επιτευχθεί συμφωνία υπό τον ΤΡΑΜΠ, θα εγγυηθεί ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα όχι μόνο για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή, αλλά και για την Ευρώπη, την Αμερική και όλο τον κόσμο. Θα είναι κάτι για το οποίο θα είναι περήφανος ολόκληρος ο πλανήτης, αντί για τα χρόνια ντροπής και ταπείνωσης που αναγκαστήκαμε να υποστούμε λόγω ανίκανης και δειλής ηγεσίας!», ανέφερε ακόμα ο Τραμπ.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε «εξαιρετικά απίθανο» το ενδεχόμενο να παρατείνει τη δεκαπενθήμερη κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία πριν από τη λήξη της (που εκπνέει βράδυ Τετάρτης, ώρα Ουάσινγκτον) ενόψει των συνομιλιών με την Τεχεράνη την Τρίτη στο Πακιστάν, ενώ τόνισε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν αποκλεισμένα μέχρι την οριστικοποίηση ενός deal.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς θα αναχωρήσει αργότερα εντός της ημέρας για να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν, οι οποίες, όπως είπε, είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσουν τελικά την Τρίτη. «Δεν πρόκειται να παρασυρθώ σε μια βιαστική κακή συμφωνία. Έχουμε όλο τον χρόνο του κόσμου στη διάθεσή μας», υπογράμμισε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ