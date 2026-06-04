Το Ιράν «βλέπει αμφισημίες που πρέπει να διευκρινιστούν» στο προσχέδιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Ο Τραμπ θέλει να ασκήσει πίεση στο Ιράν να δεχτεί τους όρους του και να κρατήσει τους όρους της Τεχεράνης σε μια ασαφή κατάσταση, πρόσθεσε ο Ρεζαΐ.

Το τρέχον προσχέδιο του Μνημονίου Συνεννόησης που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αμφισημίες που πρέπει να διευκρινιστούν, δήλωσε ο Μοχσέν Ρεζαΐ, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στην κρατική τηλεόραση.

Ο Τραμπ θέλει να ασκήσει πίεση στο Ιράν να δεχτεί τους όρους του και να κρατήσει τους όρους της Τεχεράνης σε μια ασαφή κατάσταση, πρόσθεσε ο Ρεζαΐ.

Η Ουάσινγκτον καταδικάζει την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν σήμερα «τις σκανδαλώδεις και απαράδεκτες επιθέσεις» που αποδόθηκαν στο Ιράν και στόχευσαν το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, κατά τις οποίες ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και περίπου άλλοι 60 τραυματίστηκαν.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο «καταδίκασε τις σκανδαλώδεις και απαράδεκτες επιθέσεις που διεξήγαγε το Ιράν κατά του διεθνούς αεροδρομίου του Κουβέιτ και άλλων περιοχών της χώρας», σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του, η οποία εκδόθηκε λίγες ώρες μετά τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον μεταξύ του Ρούμπιο και του ομολόγου του από το Κουβέιτ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ