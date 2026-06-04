Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως ανοίγει την πρώτη του πρεσβεία στη Σλοβενία

Ο επικεφαλής της εθνικιστικής δεξιάς Γιάνεζ Γιάνσα, θαυμαστής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εξελέγη πρωθυπουργός στα τέλη Μαΐου στη Λιουμπλιάνα από το κοινοβούλιο.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα πως ανοίγει την πρώτη του πρεσβεία στη Σλοβενία, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την αναθέρμανση των σχέσεων με αυτήν την ευρωπαϊκή χώρα μετά την αλλαγή της κυβέρνησης.

«Είμαι υπερήφανος που ανακοινώνω πως το Ισραήλ θα ανοίξει την πρώτη πρεσβεία του στη Λιουμπλιάνα» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ σε ένα δελτίο Τύπου, χωρίς να διευκρινίσει την ακριβή ημερομηνία.

«Η εκλογή του πρωθυπουργού Γιάνεζ Γιάνσα σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Σλοβενίας» υπογράμμισε ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας, κάνοντας λόγο για «χρόνια εχθρότητας εκ μέρους της προηγούμενης κυβέρνησης» της Σλοβενίας.

Η Λιουμπλιάνα αναγνώρισε το Κράτος της Παλαιστίνης το 2024.

Τον περασμένο χρόνο, η Σλοβενία είχε συνυπογράψει μαζί με την Ιρλανδία και την Ισπανία μια επιστολή που εστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία ζητούσε να επανεξεταστεί η συμφωνία σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η σλοβένικη κυβέρνηση είχε ανακοινώσει πως αποφάσισε να απαγορεύσει την είσοδο στην επικράτειά της του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπενθυμίζοντας πως διαδικασίες βρίσκονταν σε εξέλιξη σε βάρος του για εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Τον Ιούλιο του 2025, η απαγόρευση του εμπορίου όπλων με το Ισραήλ ανακοινώθηκε, λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο επικεφαλής της εθνικιστικής δεξιάς Γιάνεζ Γιάνσα, θαυμαστής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εξελέγη πρωθυπουργός στα τέλη Μαΐου στη Λιουμπλιάνα από το κοινοβούλιο.

«Σήμερα γυρίζουμε μια νέα σελίδα. Όταν οι φίλοι του Ισραήλ επιστρέφουν στην εξουσία, το Ισραήλ επίσης επιστρέφει» δήλωσε ο Σάαρ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ