Επιστολή Ζελένσκι σε Πούτιν: Τον καλεί σε συνάντηση ζητώντας «κατάπαυση πυρός»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση «ενώπιος ενωπίω».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση «ενώπιος ενωπίω», σε ανοιχτή επιστολή του που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

«Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας» αναφέρει ο Ζελένσκι σε αυτό το κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός.

«Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία - όσοι έχουν πραγματικά την ικανότητα να επηρεάσουν την κατάσταση. Πιστεύουμε επίσης ότι οι ΗΠΑ πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία», συμπληρώνει.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για πλήρη κατάπαυση του πυρός για όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτή είναι η συνήθης πρακτική και οι τρέχουσες εξελίξεις γύρω από το Ιράν απλώς ενισχύουν αυτό το σημείο. Μια προσπάθεια να επιβληθεί πραγματική ηρεμία είναι ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσουμε να μιλάμε μεταξύ μας», σημειώνει.

Παράλληλα, σημειώνει ότι εάν ο Ρώσος πρόεδρος δεν αποφασίσει να βάλει τέλος στον πόλεμο «θα πρέπει να παλέψει για τη δική του ύπαρξη».

«Εμείς στην Ουκρανία δεν θέλουμε έναν μόνιμο πόλεμο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ζωή χωρίς πόλεμο είναι απείρως καλύτερη. Και θέλουμε να το πετύχουμε αυτό. Είμαι πεπεισμένος ότι η πλειοψηφία των Ρώσων θα ανταποκρινόταν θετικά και σε αυτό - και το γνωρίζετε», αναφέρει ακόμα στην επιστολή του ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Ενθουσιασμένος» δηλώνει ο πρόεδρος Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν «υπέροχο» αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου.

«Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι (…) Νομίζω ότι ήταν υπέροχο να συναντηθούν», είπε ο Τραμπ. «Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς», πρόσθεσε.