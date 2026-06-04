Metron Analysis: Σταθερά 2η η ΕΛΑΣ, ντέρμπι ΠΑΣΟΚ - Καρυστιανού για την τρίτη θέση

Η έρευνα αναλύει τις δυναμικές που αναδύονται ανάμεσα στα εναπομείναντα κόμματα, μετά και τη διάλυση της Νέας Αριστεράς.

Η μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA, διερευνά πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου μετά την είσοδο των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Με τις αναταράξεις που προκαλούνται κυρίως στον χώρο της κεντροαριστεράς, η έρευνα αναλύει τις δυναμικές που αναδύονται ανάμεσα στα εναπομείναντα κόμματα, μετά και τη διάλυση της Νέας Αριστεράς.

Η πρόθεση ψήφου διαμορφώθηκαν ως εξής, με ιδιαίτερα χαμηλά τον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου τα ποσοστά τον τοποθετούν εκτός Βουλής:

ΝΔ - 22,7%

ΕΛΑΣ - 12,1%

Ελπίδα - 8,3%

ΠΑΣΟΚ - 9%

ΚΚΕ - 4,7%

Πλεύση - 5,4%

Ελληνική Λύση - 4,8%

Νίκη - 1,4%

Φωνή Λογικής - 2,6%

ΣΥΡΙΖΑ - 1,8%

Μέρα 25 - 2,3%

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Οι ανακατατάξεις μετά τις ανακοινώσεις Τσίπρα - Καρυστιανού

Όπως αποτυπώνει η δημοσκόπηση, η έλευση των ΕΛΑΣ και ΕΛΠΙΔΑ συνοδεύεται από ανακατατάξεις στην κοινή γνώμη για πολλαπλά θέματα, αρχικά της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία, με τους Τσίπρα και Καρυστιανού να συγκεντρώνουν σημαντικά ποσοστά.

Ανατρεπτικά είναι τα δεδομένα της δημοτικότητας των πολιτικών αρχηγών, με τη Μαρία Καρυστιανού να επικρατεί στις γνώμες του κόσμου, με ποσοστό 39%, και τον Αλέξη Τσίπρα στο 29%.

Σταθερά συντριπτικά αρνητική από την άλλη είναι η αξιολόγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τους πολίτες, με 66% να εκφέρουν αρνητική γνώμη, και μόλις 30% θετική.

Στο ίδιο μήκος κύματος και αξιολόγηση της κυβέρνησης ΝΔ, με 69% των πολιτών να την αξιολογεί αρνητικά, και μόλις το 25% θετικά.