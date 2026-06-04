Κυρανάκης προς δήμαρχο Καλαβρύτων: «Σταματήστε να κρύβεστε και υπογράψτε για να ανοίξει ξανά ο Οδοντωτός»

Ανοιχτή επιστολή προς τον δήμαρχο Καλαβρύτων, Αθανάσιο Παπαδόπουλο, για το θέμα επαναλειτουργίας του Οδοντωτού, αποστέλλει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

Ανοιχτή επιστολή προς τον δήμαρχο Καλαβρύτων, Αθανάσιο Παπαδόπουλο, για το θέμα επαναλειτουργίας του Οδοντωτού, αποστέλλει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καλώντας τον να υπογράψει τη σχετική βεβαίωση που ζητά ο ΟΣΕ ώστε να επανεκκινήσει η λειτουργία της γραμμής κατά τη θερινή περίοδο με ασφάλεια.

«Κύριε Δήμαρχε, σταματήστε να κρύβεστε και υπογράψτε για να ανοίξει ξανά ο Οδοντωτός» αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός στην επιστολή του, κατηγορώντας τον «για αντίφαση μεταξύ των δημόσιων δηλώσεών σας και των πράξεων σας αλλά και για αναξιοπιστία των λεγομένων σας σε συσκέψεις στο υπουργείο».

Η ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έχει ως εξής:

Ανοιχτή Επιστολή:

«Κύριε Δήμαρχε Καλαβρύτων, κ. Αθανάσιε Παπαδόπουλε,

Δεδομένης της μεγάλης αντίφασης μεταξύ των δημόσιων δηλώσεών και των πράξεών σας, αλλά και της αναξιοπιστίας των λεγομένων σας σε συσκέψεις στο Υπουργείο Μεταφορών, σας κοινοποιώ εκ νέου την ανακοίνωση του ΟΣΕ για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού που ζητά την υπογραφή σας.

Στις 14/5 σε τοπικό ραδιόφωνο δηλώσατε επί λέξει: “Αν ο Υπουργός ζητάει την δικιά μου υπογραφή για την ευθύνη, να περνά το τρένο όπως περνά 130 χρόνια από το φαράγγι, χωρίς να έχουμε ατυχήματα από πτώσεις βράχων κλπ. Εγώ αυτό το αναλαμβάνω”.

Την ίδια ημέρα σας απέστειλε ο ΟΣΕ επιστολή ζητώντας σχετική βεβαίωση. Παρήλθε μια εβδομάδα χωρίς απάντηση και λάβατε δεύτερη όχληση από τον ΟΣΕ. Στη συνέχεια απαντήσατε με επιστολή σας ότι “ο Δήμος αναφέρει αλλά δεν βεβαιώνει” σε αντίθεση με τα όσα είχατε δηλώσει δημοσίως.

Λαμβάνοντας υπ΄όψιν:

* Τις προφορικές σας διαβεβαιώσεις στο δικό μου γραφείο στο Υπουργείο Μεταφορών για το γεγονός ότι “τους θερινούς μήνες δεν υπάρχουν ποτέ κατολισθήσεις”, κάτι το οποίο επιβεβαίωσαν επίσης προφορικά οι εκπρόσωποί σας στη διευρυμένη σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη και τους βουλευτές Αχαΐας που πραγματοποιήθηκε στις 30/3/2026.

* Τις εργασίες καθαρισμού της γραμμής που έχει πραγματοποιήσει ο ΟΣΕ ενόψει της επαναλειτουργίας του Οδοντωτού.

* Την ποινική διαδικασία που έχει ενεργοποιηθεί μετά από ενέργειες τοπικών παραγόντων των Καλαβρύτων αλλά και δικές σας δημόσιες δηλώσεις.

Σας καλώ να υπογράψετε με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου σας τη βεβαίωση που ζητά ο ΟΣΕ ώστε ο Οδοντωτός να λειτουργήσει κατά τη θερινή περίοδο με ασφάλεια.

Ο Οδοντωτός δεν θα επαναλειτουργήσει ούτε με δημόσιες δηλώσεις, ούτε με διαδηλώσεις. Αναλάβετε με θάρρος την ευθύνη που σας αναλογεί ώστε να γίνει πράξη αυτό που ζητά η τοπική κοινωνία των Καλαβρύτων και σταματήστε να κρύβεστε.

Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών»

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ