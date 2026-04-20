Reuters: Στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη ο νέος γύρος συνομιλιών Ισραήλ - Λιβάνου

Συνομιλίες στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη, θα πραγματοποιήσουν εκπρόσωποι του Ισραήλ και του Λιβάνου σύμφωνα με πηγές του Reuters από το Τελ Αβίβ, σε μία προσπάθεια η διπλωματική οδός να αποκλιμακώσει τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ θα εκπροσωπηθεί από τον πρέσβη του στις ΗΠΑ, Γιεχιέλ Λέιτερ στις πρώτες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών από τότε που τέθηκε σε ισχύ την Πέμπτη η 10ήμερη εκεχειρία.

Παράλληλα, την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν στο Πακιστάν προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ που δήλωσε πρόθυμος να συναντηθεί με την ηγεσία της Τεχεράνης, εφόσον επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ενώ ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζ. Ντ. Βανς και η διπλωματική αντιπροσωπεία της Ουάσιγκτον με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται να φτάσουν εντός των επόμενων ωρών στο Πακιστάν.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα να τους συναντήσω. Αν θέλουν να συναντηθούμε, και έχουμε μερικούς πολύ ικανούς ανθρώπους - αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα να τους συναντήσω», σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Να απαλλαγούν από τα πυρηνικά τους όπλα. Είναι πολύ απλό. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε ενώ εκτίμησε πως το Ιράν έχει τη δυνατότητα να ευημερήσει αν συμμορφωθεί. «Πέρα από αυτό, είναι μια υπέροχη χώρα, πραγματικά», συμπλήρωσε.

Η Τεχεράνη επανεξετάζει θετικά τη συμμετοχή της στις ειρηνευτικές επαφές, ωστόσο, όπως επεσήμανε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, προς το παρόν, η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει λάβει κάποια οριστική απόφαση. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, καταβάλλονται θετικές προσπάθειες από το Πακιστάν, που έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή, ώστε να τερματιστεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ και να διασφαλιστεί η συμμετοχή του Ιράν στις διαπραγματεύσεις.