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Politico: Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή Tomahawk στη Γερμανία

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Politico: Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή Tomahawk στη Γερμανία
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Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Μόσχα θα προχωρήσει σε αντίποινα εάν η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει την προσπάθεια ανάπτυξης πυραύλων ακριβείας στο κέντρο της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Το Πεντάγωνο αναμένεται ότι θα ακυρώσει ένα σχέδιο για την αποστολή πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία, εν μέρει επειδή τα στελέχη του ανησυχούν ότι η Ρωσία θα το θεωρήσει ως κλιμάκωση, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Politico.

Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Μόσχα θα προχωρήσει σε αντίποινα εάν η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει την προσπάθεια ανάπτυξης πυραύλων ακριβείας στο κέντρο της ευρωπαϊκής ηπείρου, αναφέρει το δημοσίευμα, επικαλούμενο δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους και έναν Αμερικανό.

Το πρακτορείο Reuters σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές.

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tags:
Γερμανία
ΗΠΑ
Πύραυλος
Πεντάγωνο
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