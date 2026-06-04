ΑΙΓΙΣ: Η Πυροσβεστική παρέλαβε 10 νέους τράκτορες με επικαθήμενα ημιρυμουλκούμενα

Τα νέα οχήματα θα διατεθούν σε Πυροσβεστικά Σώματα προκειμένου να καλύψουν κρίσιμες ανάγκες μεταφοράς πυροσβεστικών οχημάτων.

Παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026, στις εγκαταστάσεις της 1ης Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (1η Ε.Μ.Α.Κ.) στην Ελευσίνα, η τελετή παραλαβής 10 νέων τρακτόρων με επικαθήμενα ημιρυμουλκούμενα χαμηλής φόρτωσης για τη μεταφορά οχημάτων, τα οποία εντάσσονται στον επιχειρησιακό στόλο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η προμήθεια των οχημάτων χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υλοποιείται μέσω του Εθνικού Προγράμματος «ΑΙΓΙΣ».

Τα νέα οχήματα θα διατεθούν στις Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της ηπειρωτικής Ελλάδας και στην Περιφερειακή Διοίκηση Κρήτης, προκειμένου να καλύψουν κρίσιμες ανάγκες μεταφοράς πυροσβεστικών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο να ενισχύσουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ταχύτητα ανταπόκρισης του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, οι τράκτορες διαθέτουν υψηλές επιδόσεις και αυξημένη ελκτική ικανότητα, ενώ τα επικαθήμενα ημιρυμουλκούμενα χαμηλής φόρτωσης έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά βαρέων πυροσβεστικών οχημάτων, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων και λοιπού επιχειρησιακού εξοπλισμού. Αυτό δίνει τη δυνατότητα ασφαλούς και ταχείας μεταφοράς μέσων σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας, κάτι που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματική διαχείριση φυσικών καταστροφών και έκτακτων αναγκών.

Η συγκεκριμένη προμήθεια εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό για τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και την αποτελεσματικότερη προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

«Η σημερινή παραλαβή δέκα νέων φορτηγών μεταφοράς πυροσβεστικών οχημάτων αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στις δυνατότητες του Πυροσβεστικού Σώματος και καλύπτει μια ουσιαστική επιχειρησιακή ανάγκη», ανέφερε στην ομιλία του κατά την παραλαβή, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και προσέθεσε: «Στην Πολιτική Προστασία, η αποτελεσματικότητα δεν εξαρτάται μόνο από τα μέσα που επιχειρούν στο πεδίο. Εξαρτάται και από την ικανότητά μας να τα μεταφέρουμε γρήγορα, με ασφάλεια και στον κατάλληλο χρόνο εκεί όπου απαιτείται η παρουσία τους».

Ο κ. Τουρνάς αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ», υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης της Πολιτικής Προστασίας που έχει υλοποιηθεί ποτέ στη χώρα και μια συνολική και μακροπρόθεσμη προσπάθεια, με στόχο να αποκτήσει η Ελλάδα έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, αντάξιο των προκλήσεων που δημιουργεί η κλιματική κρίση.

«Μέσα από το "ΑΙΓΙΣ", με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και πόρους του ΕΣΠΑ, προχωρά η σταδιακή ανανέωση των μέσων μας: νέα εναέρια μέσα, νέα οχήματα, σύγχρονα συστήματα διοίκησης και ελέγχου, νέες τεχνολογικές δυνατότητες, εξειδικευμένος εξοπλισμός και μέσα επιτήρησης», σημείωσε ο υπουργός και συμπλήρωσε:

«Η κλιματική κρίση δοκιμάζει τις αντοχές όλων των χωρών. Γι' αυτό και η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι περιστασιακή. Χρειάζεται διαρκής επένδυση στην πρόληψη, στην ετοιμότητα, στο ανθρώπινο δυναμικό και στον εξοπλισμό… Μεθοδικά, βήμα-βήμα, ενισχύουμε τις δυνατότητες του Πυροσβεστικού Σώματος και συνολικά του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και να προστατεύουμε αποτελεσματικότερα την ανθρώπινη ζωή, τις περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον της πατρίδας μας».

Από την πλευρά του ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ανέφερε ότι η παραλαβή των νέων ελκυστήρων με επικαθήμενα ημιρυμουλκούμενα αποτελεί μια ουσιαστική επιχειρησιακή αναβάθμιση για το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς, μέχρι σήμερα, η μεταφορά βαρέων οχημάτων και μηχανημάτων βασιζόταν σε μέσα με αυξημένη καταπόνηση και περιορισμένες δυνατότητες κάλυψης των αναγκών σε πανελλαδικό επίπεδο.

«Η στρατηγική κατανομή τους στις Περιφερειακές Διοικήσεις της χώρας και στην Κρήτη ενισχύει την επιχειρησιακή αυτονομία των Υπηρεσιών μας, μεγιστοποιεί τη διαθεσιμότητα του στόλου και συμβάλλει καθοριστικά στην αποτελεσματικότερη ανταπόκριση του Πυροσβεστικού Σώματος, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο» τόνισε ο αρχηγός.

Στην τελετή παρέστησαν ακόμη, ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο προϊστάμενος Κλάδου Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος υποστράτηγος Αλέξανδρος Μαυραγάνης, ο προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος Αστέριος Τσιούρβας, ο συντονιστής Επιχειρήσεων Αττικής υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος Βικέντιος Μαρινάκης, ο διοικητής της 1ης ΕΜΑΚ αρχιπύραρχος Παναγιώτης Τσίκας, οι εκπρόσωποι της εταιρείας ΑΦΟΙ Σαρακάκη Γιάννης Παπαγεωργίου και Βασίλης Δαμιανός και ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ